Disney dévoile les modules complémentaires Ahsoka, Zootopia et Encanto pour les parcs à thème

C’est cette période de l’année où Disney utilise sa vitrine Destination23 pour dévoiler l’ensemble des changements à venir. ses parcs à thème au cours des deux prochaines années, et plusieurs d’entre elles mettront en lumière certaines des activités actuelles (et le plus grand) libère. Selon Josh D’Amaro, président des parcs Disney, ces changements font tous partie des grands efforts de l’entreprise au cours de la prochaine décennie pour avoir « plus de projets en cours qu’à aucun moment de notre histoire ».

Le chant « One Way Out » d’Andor éclate lors de la célébration de Star Wars

Au sommet des choses se trouve Star Wars : Ahsoka, qui sera présent sur Star Tours en 2024. Lors de la célébration Star Wars d’avril, dirigez Imagineer Scott Trowbridge a taquiné que la série serait une destination pour la célèbre balade, avec d’autres séries à venir Équipage squelette et (éventuellement) L’Acolyte. (Il est possible que si les deux séries sont touchées par les grèves d’Hollywood, leurs destinations prévues aient été retardées dans une certaine mesure.) Le plan est pour Ahsoka et d’autres spectacles seront présentés dans les trois parcs Star Tours à Anaheim, en Californie, aux studios Hollywood d’Orlando, en Floride, et à Disneyland Paris.

La série de changements à venir dans le parc à thème Disney’s Animal Kingdom a également été soulignée lors de la conférence. Un nouveau spectacle basé sur Zootopie et les différents biomes de ce film sont en préparation pour le théâtre Tree of Life, et voient les visiteurs du parc interagir avec des personnages comme Judy Hopps et Nick Wilde. Disney a également révélé qu’il réinventerait la partie Dinoland du parc en un nouveau pays inspiré du nord de l’Amérique du Sud et d’une partie de l’Amérique centrale, dans ce qui est collectivement surnommé les « Amériques tropicales ». De plus, des expériences basées à la fois Encanto et Indiana Jones (juste l’aventurier) sont envisagés une fois que ladite réimagination est terminée. Dans le cas d’Indy, ce sera peut-être un habitat pour les serpents ?

La liste complète des ajouts à venir aux parcs à thème et complexes Disney, y compris les navires de croisière et les sites internationaux comme Shanghai, peut être consultée. ici.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.