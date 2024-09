Disney+ dévoile les détails de sa répression contre le partage de mots de passe

Disney+ a expliqué comment se déroulera sa répression du partage de mots de passe – ou ce que les streamers appellent le « partage payant » – et ce à quoi les abonnés peuvent s’attendre.

Dans un article de blog publié aujourd’hui intitulé Partage payant sur Disney+ : voici ce que vous devez savoir, il a déclaré que les « fonctionnalités et capacités » sont désormais disponibles aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, au Guatemala, en Europe et dans la région Asie-Pacifique après avoir été lancées sur certains marchés au cours de l’été et qu’il a étendu le programme cette semaine.

Le service de streaming, comme Netflix et d’autres plateformes, s’attaque aux comptes auxquels accèdent des personnes vivant en dehors de leur résidence principale Disney+. Ces personnes « devront s’inscrire et payer leur propre abonnement ou être ajoutées en tant que membre supplémentaire au compte principal ».

Le prix est de 6,99 $ supplémentaires par mois pour Disney+ Basic et de 9,99 $ par mois pour Disney+ Premium.

Un seul emplacement de membre supplémentaire est disponible par compte. Aucune option de membre supplémentaire n’est disponible pour les abonnés au forfait Disney ou les abonnés facturés par des partenaires.

Si quelqu’un souscrit à son propre abonnement Disney+, son profil, son historique de visionnage et ses paramètres peuvent être transférés.

Les titulaires de compte pourront toujours regarder Disney+ sur les appareils pris en charge. Si les titulaires de compte sont en déplacement et que vous voyez le message «Ce téléviseur ne semble pas faire partie du foyer pour ce compte« « Ils peuvent vous marquer comme JE SUIS LOIN DE LA MAISON ou sélectionner METTRE À JOUR LE MÉNAGE si vous avez récemment déménagé et devez réinitialiser l’emplacement du ménage pour votre abonnement Disney+. Ces sélections nécessiteront un code d’accès à usage unique envoyé à l’adresse e-mail associée au compte. »

Il a conseillé aux abonnés de visiter le centre d’aide Disney+ pour plus de détails.