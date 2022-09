La nouvelle iconique Princesse disney vient de tomber !

C’est officiel! Halle Bailey a prouvé qu’elle était le choix parfait pour donner vie à l’un des personnages les plus aimés de Disney. Variété rapporte que Disney a révélé un premier regard sur Halle en tant qu’Ariel dans une bande-annonce du remake en direct de La petite Sirène. Entre applaudissements retentissants à l’expo D23 du studio et millions de vues, le film de 2023 est déjà un succès garanti.

Halle a pris la scène D23 dans une magnifique robe rouge après avoir connu la scène pour la première fois avec la foule. Le public enchanté a été assommé jusqu’au silence. Rejoint par le réalisateur Rob Marshallelle a expliqué à quel point le rôle était “un rêve devenu réalité”.

“Obtenir ce film et travailler avec Rob est un tel rêve devenu réalité pour moi. Je suis sûr que vous tous ici pouvez comprendre Ariel et à quel point elle est spéciale pour nous tous », a déclaré Halle à propos de son lien personnel avec le film. « Étant une petite fille, nageant dans la piscine, imaginant que j’étais une sirène, je n’aurais jamais pensé qu’un jour je pourrais voir cela prendre vie. Je suis juste honorée et super reconnaissante d’être ici devant vous tous », a-t-elle poursuivi.

Interrogée sur les moments mémorables du film, elle a parlé du tournage de la séquence emblématique “Part of Your World” du teaser.

“Ces trois jours de tournage de ‘Part of Your World.’ Je veux dire que cette séquence a été la plus belle expérience de ma vie, vraiment. ” la Heure impie le chanteur a répondu. “Ressentir tous les sentiments qu’elle ressent – sa passion, son inconfort, tout ce qu’elle ressentait. C’était tellement excitant de jouer ces émotions et de voir Rob me diriger et d’être une force motrice dans ce film. C’était vraiment un honneur. Le simple fait de chanter une chanson que j’aimais vraiment quand j’étais enfant était vraiment excitant », a déclaré Halle.

Découvrez en avant-première la performance aquatique et angélique de Halle.

Sur le tapis rouge après la sortie, Marshall a expliqué comment il savait que Halle était parfaite pour le rôle après sa performance en direct aux Grammys. Elle a été la première à auditionner pour Ariel et a déplacé le Dans les bois directeur aux larmes. Il a dit qu’ils “voyaient tout le monde” dans le processus de casting, mais Halle a placé la barre si haut qu’elle “a revendiqué le rôle”.

“Après qu’elle ait fini de chanter cette chanson, ‘Part of Your World’, que nous l’avons entendue chanter aujourd’hui, j’étais en larmes. J’ai pensé “Oh, mon Dieu, elle est si profonde, si émotive et si belle!” Elle a placé cette barre très haut et personne n’a jamais franchi cette barre à part elle. Alors elle a revendiqué le rôle pour elle-même », a-t-il révélé.

Halle semblait née pour jouer Ariel. Cependant, Marshall a déclaré qu’il s’agissait toujours d’un processus rigoureux pour s’assurer qu’elle pouvait gérer le rôle principal exigeant.

«Nous avons passé de nombreuses auditions et tests d’écran pour vraiment savoir ce qu’elle pouvait apporter. Elle avait 18 ans quand elle a auditionné. Ce n’est pas une actrice chevronnée, mais quand on la voit dans ce film, elle ressemble à une actrice chevronnée. La gamme qu’elle apporte est extraordinaire », a-t-il poursuivi.

Les racistes rances sont toujours fous à propos d’une actrice noire jouant ce personnage fictif. Malgré le larmes saléesHalle est notre princesse comme Chadwick Boseman est pour toujours notre roi. Halle a déjà parlé à Variété à propos de son impact au milieu du contrecoup.

“C’était une chose inspirante et belle d’entendre leurs mots d’encouragement, me disant:” Vous ne comprenez pas ce que cela fait pour nous, pour notre communauté, pour toutes les petites filles noires et brunes qui vont se voir dans vous », dit-elle.

Que porterez-vous aux théâtres pour voir La petite Sirène en mai 2023 ?