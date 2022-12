Disney dévoile de nouveaux détails sur l’aventure Bayou de Tiana

Êtes-vous prêt pour Tiana’s Bayou Adventure ?

Nous nous rapprochons de l’ouverture de Tiana’s Bayou Adventure qui semble enchanteur basé sur un rendu récemment publié du moment passionnant où vous tombez pour la première fois dans le bayou et rencontrez des amis à la fois nouveaux et familiers.

La scène présente les nouveaux amis de Tiana, dont un groupe plein d’adorables créatures qui chantent et jouent d’instruments faits de matériaux naturels qu’ils ont trouvés dans le bayou.

Comme indiqué précédemment, les membres de la distribution originale du film Anika Noni Rose (Tiana), Bruno Campos (Naveen), Michael-Leon Wooley (Louis) et Jennifer Lewis (Mama Odie) reviennent pour exprimer leurs personnages bien-aimés pour l’attraction.

Annoncé pour la première fois en 2020Tiana’s Bayou Adventure emmènera les invités dans une aventure musicale inspirée de l’histoire bien-aimée et des personnages du film préféré des fans.

Reprenant là où le film s’est arrêté, les invités rejoindront la princesse Tiana, Naveen et l’alligator passionné de jazz Louis dans une aventure à travers le bayou alors qu’ils se préparent à organiser une célébration unique du Mardi Gras où tout le monde est le bienvenu.

En cours de route, les invités rencontreront des visages familiers, se feront de nouveaux amis et voyageront à travers le bayou sur une musique originale inspirée des chansons du film alors qu’ils sont introduits dans le prochain chapitre de l’histoire de Tiana.

En préparation de cette nouvelle expérience, Splash Mountain au Walt Disney World Resort sera fermé à partir du 23 janvier 2023 avant sa transformation en Tiana’s Bayou Adventure.

Avec 2024 dans plus d’un an, les fans impatients de la princesse Tiana peuvent profiter de la boutique chic d’Eudora de Disneyland Resort avec les secrets gastronomiques de Tiana sur la place de la Nouvelle-Orléans.

Des articles ménagers charmants et des décorations pimpantes aux vêtements chics et plus encore, ils peuvent trouver le meilleur que le Big Easy a à offrir.