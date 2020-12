Disney a dévoilé des plans pour dix nouvelles retombées de Star Wars et dix autres émissions Marvel dans une expansion massive de son contenu en streaming alors qu’il vise à attirer des millions de nouveaux téléspectateurs vers son service d’abonnement Disney +.

Le barrage de nouvelles annonces – avec 100 nouveaux titres dévoilés en tout – comprend également 15 séries d’action en direct et 15 nouvelles émissions Pixar alors que Disney intensifie ses efforts pour surpasser Netflix, HBO Max et Amazon Prime dans le monde du streaming.

Les dernières offres de Star Wars incluent deux autres séries basées sur The Mandalorian, une série à succès mettant en vedette le personnage populairement connu sous le nom de Baby Yoda, ainsi qu’un retour de la star de la préquelle qui divise Hayden Christensen dans une série sur Obi-Wan Kenobi.

La famille Kardashian-Jenner a également signé un accord avec Hulu, propriété de Disney, tandis que des films tels que Pinocchio et Disenchanted seront présentés en première sur le service de streaming.

Disney a également une série de plans théâtraux, notamment une préquelle de Buzz Lightyear, une suite de Black Panther dans laquelle le personnage de feu Chadwick Boseman ne sera pas refondu, et un nouveau film d’Indiana Jones dans lequel Harrison Ford, 78 ans, reprendra le rôle.

Le favori des fans: le personnage populairement connu sous le nom de Baby Yoda dans une scène de The Mandalorian, qui reçoit deux nouvelles émissions dérivées dans le barrage d’annonces en streaming de Disney

Comeback: Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker devenu Dark Vador dans Revenge of the Sith en 2005 – un rôle qu’il reprendra dans un nouveau spin-off d’Obi-Wan Kenobi

De retour: Les personnages de longue date de Star Wars R2D2 et C3PO, représentés dans le film original de Star Wars en 1977, font partie des annonces de Disney

La production de la série Kenobi débutera en mars, avec le retour de Christensen en tant que Dark Vader dans ce que Disney a décrit comme « la revanche du siècle ».

L’acteur et chanteur Donald Glover reprendra son rôle de passeur fringant Lando Calrissian, un favori des films originaux de Star Wars, pour la série télévisée Lando.

Les offres animées de Star Wars à venir sur Disney + au cours des prochaines années incluent A Droid Story ‘avec les bien-aimés C-3PO et R2D2, et The Bad Batch sur les clones expérimentaux.

Un thriller mystère de Star Wars appelé The Acolyte, réalisé par le co-créateur de Russian Doll Leslye Headland ‘, fait également partie du nouveau package de Disney.

Les deux retombées mandaloriennes seront intitulées Ahsoka et Rangers of the New Republic.

Toujours dans l’univers de Star Wars, un spin-off précédemment annoncé du film Rogue One de 2016, intitulé Andor, vient de commencer la production à Londres.

Stellan Skarsgard et Fiona Shaw rejoignent le casting du «thriller d’espionnage tendu et mordant» créé par le scénariste de Bourne Identity Tony Gilroy.

Rogue One était l’une des deux retombées, avec Solo, qui accompagnait la trilogie de la suite de Star Wars – The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker – que Disney a produit après le rachat de la franchise.

Premier regard: Marvel Entertainment a publié le premier aperçu exclusif de la prochaine série Disney + The Falcon And The Winter Soldier avec Sebastian Stan et Anthony Mackie

Une suite de Black Panther se déroulera – mais le rôle de Chadwick Boseman (photo), décédé en août 2020, ne sera pas refondu

Star Wars reviendra également dans les cinémas avec un film 2023 appelé Rogue Squadron, se déroulant dans une « ère future de la galaxie » pour les neuf films de la franchise principale.

La réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, dirigera Rogue Squadron, faisant d’elle la première réalisatrice d’un film Star Wars.

Le film « présentera une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans un tour à sensations fortes et à grande vitesse », a déclaré Lucasfilm.

Rogue Squadron est l’un des nombreux films qui poursuivent leurs projets théâtraux malgré le dernier lecteur de streaming de Disney.

Ceux-ci incluent une suite de Black Panther, dans laquelle le rôle de feu Chadwick Boseman ne sera pas refondu, et une préquelle de Buzz Lightyear prévue en 2022 avec Chris Evans comme la voix du personnage populaire de Toy Story.

Boseman est décédé en août après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, n’ayant jamais discuté publiquement de son état, mettant en doute la suite de l’un des films les plus acclamés des films Marvel.

Mais une suite prévue du succès de 2018 se poursuivra en utilisant « tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film ».

Parmi les autres annonces de films Marvel, Christian Bale rejoint Thor: Love and Thunder en tant que méchant de la suite, le tournage devant commencer le mois prochain.

Dans le cadre du barrage d’annonces, Marvel a publié le premier aperçu exclusif de la prochaine série Disney + The Falcon And The Winter Soldier, avec Sebastian Stan et Anthony Mackie.

Samuel L Jackson reprend son rôle dans la franchise pour Secret Invasion sur Disney +, présenté comme « sans doute le plus grand événement de bande dessinée crossover des 20 dernières années ».

Parmi les autres films à venir qui ont été intégrés au service de streaming, citons Pinocchio avec Tom Hanks et une suite enchantée avec Amy Adams.

La famille Kardashian-Jenner a signé un accord avec Hulu, propriété de Disney, en faisant leur nouvelle maison après leur départ d’E!

Renouvelé: The Handmaid’s Tale, avec Elisabeth Moss (photo), est de retour pour une cinquième saison

Hulu, propriété de Disney, accueillera également des films plus originaux et deviendra la nouvelle maison des Kardashians, récemment partis d’E !.

Le service de streaming a également renouvelé The Handmaid’s Tale pour une cinquième saison.

Quel que soit l’endroit où le contenu Disney sera diffusé, il se retrouvera sur Disney +, selon le chef de la division des médias et du divertissement, Kareem Daniel.

Hollywood attendait avec impatience la réponse de Disney après l’annonce de WarnerMedia la semaine dernière de la sortie des 17 films de 2021 simultanément sur sa plate-forme de streaming, HBO Max, et en salles.

Les actions de la société mère AT&T de WarnerMedia ont augmenté d’environ 6% depuis l’annonce.

Le patron d’AT & T, John Stankey, a déclaré mardi que la pandémie avait déclenché une nouvelle réalité médiatique peu susceptible de disparaître après le COVID-19. «Ce cheval a quitté la grange, dit-il.

Le patron de Disney, Bob Chapek, a présenté jeudi les ambitions de la société dans une présentation virtuelle pour les investisseurs.

Chapek a déclaré que les abonnés Disney + dans le monde ont atteint près de 87 millions d’abonnés, contre 74 millions le mois dernier, mais qu’il vise jusqu’à 260 millions d’abonnés d’ici 2024.

Y compris Hulu et les services de streaming sportif ESPN +, Disney compte actuellement environ 137 millions d’abonnés. Netflix en a près de 200 millions.

Disney augmentera le prix mensuel du service de streaming d’un dollar à 8 $ (6 £) par mois en mars.

«Nous savions que ce service unique en son genre avec du contenu que seul Disney peut créer résonnerait avec les consommateurs et se démarquerait sur le marché», a déclaré Chapek.

Les films de Disney ont représenté plus de 13 milliards de dollars de ventes de billets dans le monde l’an dernier et 38% des films sortis aux États-Unis et au Canada. Sept films Disney ont dépassé 1 milliard de dollars dans le monde.

«Sur les 100 nouveaux titres annoncés aujourd’hui, 80% d’entre eux iront à Disney +», a déclaré Chapek. « Mais nous avons eu 13 milliards de dollars au box-office l’année dernière et ce n’est évidemment pas quelque chose à éternuer. Pour nous, c’est une question d’équilibre.