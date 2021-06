Disney crée une « rampe de lancement » pour les cinéastes sous-représentés

Une programmation vraiment radicale peut-elle venir de Disney ? J’étais sceptique à partir du moment où j’ai entendu parler de « Launchpad » (en streaming sur Disney+), la nouvelle initiative du studio pour soutenir et élever les cinéastes sous-représentés. Historiquement, Disney n’a pas eu de solides antécédents en matière de représentation (enfin, quel studio hollywoodien en a ?). En fait, il a récemment ajouté des avertissements sur les stéréotypes racistes dans les vieux films de sa bibliothèque de streaming, y compris « Dumbo » et « Peter Pan ». Les efforts d’inclusivité n’ont vraiment augmenté qu’au cours des dernières années, et même ainsi, ils n’ont pas été sans faux pas – l’action en direct « La Belle et la Bête », par example, a fait de Le Fou de Josh Gad le premier personnage gay de Disney, seulement pour rendre son homosexualité insultante et brève.







Et ainsi arrive « Launchpad », une collection de courts métrages qui peuvent faire partie des efforts de Disney pour réparer certains de ses torts antérieurs. Les finalistes du « Launchpad » – choisis parmi un groupe de plus de 1 000 candidats – ont reçu un budget et un équipement, et ont été jumelés à des mentors de diverses divisions Disney. Mais j’espère que Disney tiendra le titre de « launchpad », encourageant les réalisateurs à saisir les opportunités futures, à la fois en interne et en externe, et je suis curieux de voir comment les cinéastes seront soutenus sur le site de streaming et sur les comptes de médias sociaux de Disney. Parce que j’ai vu les six courts métrages de la saison inaugurale, tous travaillant sur le thème « Découvrir », et il y a certainement beaucoup de promesses ici. Ces films, tous de 20 minutes ou moins, proviennent pour la plupart de cinéastes minoritaires et explorent les traditions non américaines et les thèmes LGBTQ – des thèmes que j’aurais souhaité plus répandus, ou du moins traités avec plus de sensibilité, dans les plus grandes sorties de Disney.