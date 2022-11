Disney congédie son PDG et ramène son ancien patron

Disney a évincé le directeur général Bob Chapek dimanche et a annoncé qu’il avait ramené l’ancien PDG Bob Iger pour reprendre les rênes.

Le changement, une tournure dramatique des événements pour l’un des plus grands conglomérats médiatiques au monde, est entré en vigueur immédiatement, a déclaré Disney dans un communiqué.

“Nous remercions Bob Chapek pour les services qu’il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière”, a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d’administration de Disney.

Le conseil d’administration a décidé qu’alors que la société “entame une période de plus en plus complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est particulièrement bien placé pour diriger”.

Chapek a passé deux ans en tant que PDG, une période qui a vu Wall Street préoccupé par la hausse des dépenses de l’entreprise. Les actions de Disney ont chuté de 41% cette année.

Iger, qui a précédemment été PDG de Disney pendant 15 ans, multipliant par cinq la capitalisation boursière de la société au cours de cette période, s’est engagé à revenir en tant que PDG pendant au moins deux ans, selon le communiqué.

Iger, maintenant âgé de 71 ans, avait promu Chapek comme son remplaçant en 2020, mais la relation s’est détériorée et au début de cette année, les deux se parlaient rarement.

“Je suis profondément honoré d’être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable … à travers une narration audacieuse et inégalée”, a déclaré Iger.

Sous la direction d’Iger, Disney a acquis Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21st Century Fox. Il a également ouvert son premier parc à thème en Chine – le Shanghai Disney Resort – et lancé les services de streaming Disney+ et ESPN+.

Chapek a contrarié bon nombre des 200 000 employés de Disney plus tôt cette année avec la façon dont il a géré la loi “Don’t Say Gay” en Floride, où se trouve un parc à thème Disney. La loi interdit aux écoles publiques d’enseigner aux apprenants de la maternelle à la troisième année l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Chapek est resté silencieux sur la question jusqu’à ce que la pression monte parmi les employés de Disney.

Le scandale a incité la Floride à mettre fin au statut autonome de Disney dans son parc à thème d’Orlando, qui entrera en vigueur en juin 2023.

Pas plus tard qu’en juin, le conseil d’administration de Disney avait signalé qu’il soutenait toujours Chapek, lui offrant une prolongation de contrat de trois ans supplémentaires.

Chapek a supervisé une augmentation marquée des revenus totaux de Disney à 28,7 milliards de dollars pour l’exercice clos le 1er octobre 2022.

Mais les coûts augmentaient également fortement et Chapek a annoncé la semaine dernière des mesures de réduction des coûts à l’échelle de l’entreprise et a déclaré que des licenciements étaient probables.

Après avoir fait face à des défis majeurs causés par la pandémie de Covid-19 dans l’entreprise, Chapek a rencontré des obstacles en développant les services de streaming de Disney.

Plus tôt ce mois-ci, il a signalé une augmentation de 12,1 millions d’abonnés à Disney+, portant son total mondial à 164,2 millions. Hulu et ESPN + de Disney ont également ajouté respectivement un million et 1,5 million d’abonnés.

Mais cette nouvelle a été tempérée par l’augmentation des pertes d’exploitation des services de streaming, qui ont presque doublé pour atteindre 1,47 milliard de dollars au dernier trimestre.

Ces chiffres ont suscité de vives inquiétudes chez certains analystes de Wall Street, et l’animateur de l’émission “Mad Money” de CNBC, Jim Cramer, a appelé la semaine dernière Disney à limoger Chapek et à réparer le “bilan de l’enfer” de la société.

Pendant le mandat d’Iger, Disney a produit un certain nombre de films record, dont “Avengers: Endgame” de Marvel, le film le plus rentable de tous les temps. La société a également produit “Frozen” et “Frozen 2” et “Black Panther” de Marvel.