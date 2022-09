Disney conclut un accord avec l’investisseur activiste Third Point et ajoutera un ancien cadre de Meta à son conseil d’administration

Disney a conclu un accord avec Third Point de l’investisseur activiste Dan Loeb, qui comprend l’ajout de l’ancienne dirigeante de Meta, Carolyn Everson, à son conseil d’administration, ont annoncé vendredi les sociétés.

L’accord intervient quelques semaines après que Third Point a pris une nouvelle participation dans Disney, évaluée à environ 1 milliard de dollars, soit 0,4% de la société.

Initialement, Loeb a déclaré qu’il y avait de bonnes raisons pour que Disney sécrète sa propriété sportive, ESPN, afin qu’il ait plus de flexibilité pour poursuivre les paris sportifs et d’autres initiatives commerciales. Cependant, peu de temps après, Loeb a inversé sa trajectoire. “Nous avons une meilleure compréhension du potentiel d’@espn en tant qu’entreprise autonome et une autre verticale pour $DIS pour atteindre un public mondial afin de générer des revenus publicitaires et d’abonnements.”

