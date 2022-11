Disney compte sur Bob Iger pour faire des choix difficiles concernant la télévision et le streaming

Bob Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company, fait une pause lors d’un discours lors d’un événement de l’Economic Club of New York à Midtown Manhattan le 24 octobre 2019 à New York.

Pendant près de trois ans, Bob Chapek avait un plan à Disney : Le plan de Bob Iger.

« Nous sommes à fond [on streaming]”, Iger a déclaré en avril 2019, lorsqu’il a dévoilé Disney+, le service de streaming phare de la société, qui compte désormais plus de 164 millions d’abonnés dans le monde. Dix mois plus tard, Iger a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de PDG, avec effet immédiat.

Après avoir pris ses fonctions de directeur général, Chapek a modifié la structure d’entreprise de Disney pour mieux s’aligner sur un monde axé sur le streaming. Iger n’était pas d’accord avec la façon dont il l’a fait, mais l’idée générale de construire Disney + en dépensant des milliards pour du nouveau contenu était en phase avec la stratégie d’Iger. Pendant un certain temps, cette stratégie a fonctionné. Les actions de Disney ont bondi pendant la pandémie alors même que les parcs à thème fermaient et que les films étaient interdits de cinéma. Les investisseurs ont applaudi les services de streaming qui perdaient de l’argent tant qu’ils affichaient une hypercroissance.

Mais alors que les taux d’intérêt augmentaient et que la croissance de la clientèle de Netflix plafonnait plus tôt cette année, la musique s’est arrêtée. Disney + a ajouté 12,1 millions d’abonnés ce mois-ci et les actions ont chuté. Une grande partie de ce changement de récit était en fait de la propre initiative de Disney, car Chapek (et d’autres dirigeants des médias) ont poussé à la rentabilité plutôt qu’à la croissance des abonnés. Une partie de ce changement était la prise de conscience de Disney qu’il n’allait probablement pas atteindre son objectif de 230 à 260 millions d’abonnés Disney + d’ici 2024. Chapek a abaissé cette barre en août. Les actions de Disney ont chuté de près de 40 % cette année.

Bien sûr, alors qu’Iger a déclaré que Disney était à fond sur le streaming, la réalité était que ce n’était pas le cas, et ce n’est toujours pas le cas. Disney a conservé ESPN comme la cheville ouvrière du faisceau de câbles. Aujourd’hui, tout comme en 2019, les principaux événements sportifs d’ESPN (sa principale émission “Monday Night Football”, par exemple) ne peuvent être vus que sur le câble.