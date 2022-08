Disney + compte 221 millions d’abonnés au streaming et dépasse Netflix pour la première fois

Disney a déclaré mercredi avoir ajouté 14,4 millions d’abonnés à son service de streaming Disney + au cours du trimestre fiscal d’avril à juin, le plaçant juste devant Netflix dans les guerres de streaming avec environ 221 millions d’abonnements au streaming au total.

Netflix a terminé le mois de juin avec 220,7 millions d’abonnés après avoir perdu près d’un million d’abonnés au cours du dernier trimestre.

Walt Disney Co. a également déclaré mercredi qu’il augmentait les prix pour les abonnés au streaming aux États-Unis qui souhaitent regarder Disney + sans publicité, alors que de plus en plus de téléspectateurs passent à ce que le PDG Bob Chapek a décrit comme “la meilleure valeur en streaming”.

Les augmentations de prix sont liées à un nouveau service à plusieurs niveaux que Disney lancera en décembre pour les abonnés américains. Le service Disney+ de base coûte aujourd’hui 7,99 $ (10,21 $ CAN) par mois. À partir de décembre, ce service de base diffusera des publicités, de sorte qu’un abonné qui ne veut pas de publicité devra passer à un service premium qui commence à 10,99 $ (14,04 $ CAN) par mois, une augmentation de 37,5 % par rapport aux prix actuels. Un plan annuel coûtera 109,99 $ (140,52 $ CAN).

Il n’est pas clair si le coût d’un abonnement changera au Canada, où Disney+ coûte 11,99 $ par mois ou 119,99 $ par année.

“Nous nous attendons à ce que le niveau publicitaire soit populaire et nous nous attendons à ce que certaines personnes veuillent rester sans publicité”, a déclaré la directrice financière Christine McCarthy lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Le forfait de streaming le plus populaire de Netflix aux États-Unis est maintenant de 15,50 $ (19,80 $ CAN) par mois, et son forfait haut de gamme est de 20 $ (25,55 $ CAN) par mois. Cela fait suite à plusieurs hausses de tarifs pour aider à payer sa programmation originale, qui est devenue encore plus importante depuis que Disney a retiré sa programmation et ses films classiques de Netflix après l’expiration des accords de licence entre les sociétés.

Disney a déclaré que les abonnements payants pour Disney + avaient augmenté de 31%, dont une grande partie à l’international, par rapport à la même période l’année dernière. Mais la croissance des revenus n’a pas été aussi forte en raison de pertes d’exploitation dues à “des coûts de programmation et de production, de technologie et de marketing plus élevés”.

Disney dépasse les prévisions de bénéfices

Les ventes croissantes de Disney pour ses services de streaming, qui incluent Hulu et ESPN +, combinées à une activité de parc à thème en reprise après les fermetures de l’ère pandémique, ont conduit le géant du divertissement basé à Burbank, en Californie, à battre les attentes de Wall Street avec des résultats trimestriels mercredi.

Disney a enregistré des revenus de 21,5 milliards de dollars américains au cours des trois mois jusqu’au 2 juillet, en hausse de 26% par rapport à la même période l’an dernier.

Disney a déclaré que les ventes de son segment parcs, expériences et produits ont atteint 7,39 milliards de dollars (9,4 milliards de dollars canadiens), en hausse de 70 % par rapport aux 4,34 milliards de dollars (5,5 milliards de dollars canadiens) un an plus tôt. Les chiffres représentaient un retour en cours des restrictions COVID-19 qui ont temporairement fermé tous les parcs Disney en 2020, réduit la capacité pendant une grande partie de 2021 et ont continué d’affecter certains endroits tels que Shanghai Disneyland, qui n’a été ouvert que trois jours en avril- Trimestre de juin.