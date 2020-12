Disney, rejoignant d’autres grandes entreprises de divertissement, se lance dans le streaming.

Une présentation aux investisseurs de quatre heures jeudi le montre très clairement, alors que les dirigeants de l’entreprise ont promis que, dans les années à venir, son service de streaming Disney + prévoit 10 nouvelles séries Marvel, 10 autres séries « Star Wars », 15 actions en direct ou séries animées sous Disney ou parapluie Pixar et 15 nouveaux films Disney ou Pixar.

Un remake du film « Willow » de George Lucas en 1988, réalisé par Ron Howard, sera de retour en 2022, avec la star originale Warwick Davis dans le casting et Jon Chu (« Crazy Rich Asians ») dirigeant l’épisode pilote.

Pixar Animation Studios produira des versions de série de sa franchise de films « Cars » et « : Dug Days », basé sur un court métrage de 2009 « Dug’s Special Mission », entre autres projets.

‘Star Wars’ pour toujours

Mais une grande partie de la puissance de feu en streaming était dirigée vers «Star Wars». Deux retombées du plus grand succès de Disney +, « The Mandalorian » – « Rangers of the New Republic » et « Ahsoka » – rejoignent Disney + pour Noël 2021.

Et d’autres séries « Star Wars » seront bientôt disponibles: « Andor », avec Diego Luna dans le rôle du personnage qu’il a joué dans le film « Rogue One » de 2016, et (comme annoncé précédemment) « Obi Wan Kenobi », avec le retour d’Ewan McGregor dans le rôle titre et Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. (La production sur « Obi Wan » commence en mars.) Justin Simien (« Dear White People ») est derrière « Lando », mettant en vedette le personnage de Lando Calrissian des films précédents. Et « The Acolyte » est également dans les œuvres de Leslye Headland (« Russian Doll »).

D’autres séries animées « Star Wars », « The Bad Batch » et « A Droid Story », sont également en préparation. Et « Star Wars Visions » est une série de courts métrages.

Magie de merveille

Marvel Studios prévoit des séries nouvellement annoncées « Secret Invasion » et « Ironheart », ainsi que « Loki »; Mme Marvel, avec Iman Vellani dans le rôle du super-héros adolescent pakistanais-américain Kamala Khan; « She Hulk », pour interpréter Tatiana Maslany et inclure Mark Ruffalo; et « What If » (prévu l’été prochain), mettant en vedette les histoires animées de plusieurs personnages de MCU, Marvel produira également un spécial de vacances « Guardians of the Galaxy » pour 2022. Groot, bien-aimé de ce film, sera également présenté dans « I Am Groot, « une série de courts épisodes pour le service de streaming.

Croissance Disney +

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que Disney + comptait 86,8 millions d’abonnés dans le monde au 2 décembre, contre 73,7 millions en novembre. À 6,99 $ par mois, Disney + est moins cher que le plan le plus bas de Netflix (9,99 $) et moins de la moitié du coût de HBO Max. (Cela augmentera le prix à 7,99 $ en mars.)

Chapek a déclaré que 80 des 100 films discutés lors de la journée des investisseurs se dirigeront directement vers une plate-forme de streaming, soulignant l’objectif de l’entreprise.

Bien que les dirigeants de DIsney en 2019 aient projeté 60 millions à 90 millions d’abonnés Disney + d’ici 2024, la société a fortement révisé cette prévision à la hausse à 230 millions à 260 millions à la même date, dont 30% à 40% proviendront de son nouveau Star international. service de streaming.

Hulu, qui propose plus de tarifs pour adultes, y compris une vaste bibliothèque de titres de télévision et de films. plus les épisodes télévisés un jour après leur première diffusion, compte 38,8 millions d’abonnés. ESPN + en a 11,5 millions. Beaucoup de ces abonnés paient pour un forfait Disney de 12,99 $ qui comprend les trois services. (À partir de janvier, une version sans publicité de Hulu peut être remplacée par 6 $ supplémentaires par mois.)

Parmi les projets Hulu présentés lors de la présentation:

« Seulement des meurtres dans le bâtiment », un mystère de meurtre Hulu mettant en vedette Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez.

«The Dropout», une nouvelle interprétation de l’arnaque de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, jouée par Kate McKinnon («Saturday Night Live»).

«Dopesick», un drame mettant en vedette Michael Keaton et Kerry Washington, sur la façon dont Big Pharma a profité d’OxyContin.

«Nine Perfect Strangers», basé sur le roman de l’auteur de «Big Little Lies» Liane Moriarty, sur l’industrie du bien-être et de la guérison, avec Nicole Kidman et Melissa McCarthy.

Les Kardashians déménagent à Hulu

La famille Kardashian, dont « Keeping Up with the Kardashians » se termine sur NBC Universal’s E! l’année prochaine, développera de nouveaux spectacles pour Hulu qui seront distribués dans le monde entier sur le service Disney’s Star. L’accord débute fin 2021, a annoncé le service de streaming. Aucun détail n’a été divulgué.

Disney + originaux

Disney Television Studios prévoit plusieurs nouvelles séries originales pour le service de streaming:

« Game Changers », une mise à jour de la série de hockey « The Mighty Ducks » de 1992 mettant en vedette Lauren Graham et le membre original de la distribution Emilio Estevez.

Une mise à jour de « Turner & Hooch », la comédie de chien et d’homme mettant en vedette Josh Peck (« Drake & josh ») dans le rôle joué par Tom Hanks dans le film de 1989.

«Big Shot», une série dramatique de David E. Kelley («Big Little Lies», «Big Sky») mettant en vedette John Stamos en tant qu’entraîneur d’une équipe de basket-ball pour filles.

En développement: une série préquelle pour « La Belle et la Bête », une nouvelle version de « Swiss Family Robinson » et « The Mysterious Benedict Society », basée sur une série de livres populaires pour jeunes adultes.

FX a eu son propre tour de briller: le réseau câblé énervé, comme Hulu, un ajout récent à la famille Disney, a vanté une série « Shogun » et un drame sur les Rolling Stones.

Et NatGeo concentrera sa prochaine série « Genius » sur Martin Luther King Jr. et projetera un film sur l’explorateur sous-marin Jacques Cousteau.