L’enjeu est de taille alors que Pixar sort ce vendredi son 27e long métrage en salles.

« Elemental », une histoire d’immigrant romantique racontée à travers des éléments anthropomorphiques de la nature, arrive comme Disney est sous pression pour prouver qu’il n’a pas perdu sa touche dorée dans l’animation.

La société, qui exploite à la fois Pixar et Disney Animation, a eu du mal à augmenter les ventes de billets pour son tarif animé ces dernières années. Entre-temps, Universel Les bras d’animation Illumination et DreamWorks ont dominé le box-office avec des succès comme « The Super Mario Bros. Movie », « Puss in Boots: The Last Wish » et « Minions: The Rise of Gru ».

Le studio Pixar de Disney, en particulier, cherche à rebondir après la déception au box-office de « Lightyear ». L’histoire d’origine de Buzz Lightyear n’a récolté que 226,7 millions de dollars au box-office mondial en 2022, une fraction de ce que les films Pixar passés ont généré grâce à la vente de billets, selon les données de Comscore.

« Elemental » devrait faire ses débuts entre 35 et 45 millions de dollars sur le marché intérieur, selon les analystes du secteur, dans le milieu de gamme pour une version typique de Pixar, mais bien en deçà des 120,5 millions de dollars qui Sony animé « Spider-Man: Across the Spider-Verse » repris lors de son week-end d’ouverture plus tôt ce mois-ci.

« L’animation semble certainement traverser un vent de changement », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. « Universal et Illumination mènent cette charge après une décennie très réussie qui a vu leur série de succès se prolonger dans les années 2020, devenant sans doute pour les jeunes de la génération Z d’aujourd’hui et les enfants plus âgés de la génération Alpha ce que Pixar et DreamWorks étaient pour la génération X et la génération Y. »