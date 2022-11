Disney Channel et ESPN perdent 2 millions d’abonnés

Disney Channel et ESPN ont perdu 2 millions d’abonnés au cours de cet exercice, a annoncé mardi la société. Avec 74 millions d’abonnés, les deux réseaux câblés sont les plus grands du conglomérat médiatique, selon le dossier Disney divulgué par le biais du Commission de Sécurité et d’Echanges.

La perte d’abonnés reflète la lutte de l’industrie des médias pour fidéliser les clients et satisfaire les besoins des consommateurs à l’ère du streaming. Simultanément, Disney a perdu 4 milliards de dollars dans ses services directs aux consommateurs l’année dernière, selon le dossier. D’autres chaînes, comme FX, Freeform et National Geographic, ont chacune perdu 3 millions d’abonnés, a-t-il noté.

Disney a également acheté la dernière part en circulation de BAMTech – la société qui alimente les offres de streaming de la société – pour 900 millions de dollars, a-t-il révélé dans le dossier.

Avec l’achat de la participation de 15% de la Major League Baseball, Disney détient désormais l’ensemble de la société de services de technologie de streaming qui fournit Disney Plus, Hulu et d’autres services directs aux consommateurs. La société, maintenant connue sous le nom de Disney Streaming, a été créée en 2000 sous le nom de MLB Advanced Media pour gérer les opérations en ligne de la ligue et son site Web MLB.com avant qu’un changement d’orientation vers le streaming ne conduise à une scission de la division de streaming alors connue sous le nom de BAMTech. .

L’intérêt de Disney pour l’entreprise a commencé en 2016 avec un investissement de 1 milliard de dollars cela lui a donné une participation de 33%, avec une option pour acquérir une plus grande participation au fil des ans. Un an plus tard, elle a payé 1,58 milliard de dollars supplémentaires pour une participation de 75 %, et l’année dernière, la société a acheté la participation de 10 % de la Ligue nationale de hockey pour 350 millions de dollars.

L’acquisition a été finalisée en novembre, alors que le conseil d’administration de la société décision surprise d’évincer le PDG Bob Chapek et ramener l’ancien chef Bob Iger en remplacement de Chapek. Iger occupera ce poste pendant deux ans, a déclaré le conseil d’administration, pour “définir l’orientation stratégique d’une croissance renouvelée”.