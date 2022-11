Disney, Carvana, Diamondback Energy et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Disney – Les actions ont bondi de 5% après que la société a reconduit Bob Iger au poste de directeur général, avec effet immédiat et 11 mois après son départ de Disney. Bob Chapek, le successeur trié sur le volet d’Iger qui a été nommé PDG en février 2020, a été critiqué pendant son mandat pour diverses décisions conduisant à une chute du cours de l’action de Disney et à des bénéfices plus faibles que prévu.

MongoDB – Les actions du fournisseur de plate-forme de base de données ont chuté de 8% après que Morgan Stanley les a rétrogradées à un poids égal à cause de leur surpondération et a prédit que la société serait confrontée à des défis à court terme en matière de dépenses prudentes des entreprises.

Carvana – Les actions de la société de voitures d’occasion ont chuté de 13% après qu’Argus a déclassé l’action pour la vendre en attente. La firme de Wall Street a déclaré que la société semble avoir perdu une partie de son avantage concurrentiel, car de nombreux concessionnaires traditionnels ont développé leurs ventes en ligne.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté d’environ 9% avec les prix des crypto-monnaies à la suite de la faillite de son rival FTX. Un analyste de Bank of America a également déclaré récemment que bien que Coinbase ne soit pas un autre FTX, il fait toujours face à des vents contraires au milieu d’un scepticisme général à l’égard du marché de la crypto-monnaie.

Actions chinoises – Les inquiétudes croissantes de Covid en Chine ont pesé sur le marché asiatique. La Composite de Shanghai et le Index des composants de Shenzhen les deux ont chuté de 0,4 %. Trois personnes sont décédées au cours du week-end après avoir contracté Covid, les premiers décès dus au virus que la Chine continentale a enregistrés depuis mai, alors que Shanghai était toujours verrouillée.

Actions énergétiques – Les actions énergétiques ont été les plus grandes perdantes du S&P 500 à midi après que les prix du pétrole sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis début janvier à la suite d’un rapport du Wall Street Journal selon lequel l’Arabie saoudite et d’autres producteurs de pétrole de l’OPEP discutent d’une augmentation de la production. Le ministre saoudien de l’énergie a démenti l’information. Toujours, Énergie Diamondback et Halliburton ont chuté de 4 % et 2,9 %, respectivement. Huile Marathon perdu 2,9 %. Hesse , Devon Énergie , Occidental et APA Corp chacun a diminué de plus de 2 %.

Williams-Sonoma , HR – Les actions de Williams-Sonoma et RH ont chuté de 3,2% et 5%, respectivement, après que les deux ont été déclassés par Barclays à un poids égal à cause du surpoids. L’analyste Adrienne Yih, qui a également réduit les objectifs de prix des deux détaillants d’ameublement, a cité un effet de retombée sur les dépenses en mobilier de maison en raison de l’affaiblissement du cycle du logement.

Imago BioSciences – Les actions du développeur de médicaments anticancéreux ont bondi de 105% après que Merck a accepté d’acheter la société dans le cadre d’un accord évalué à 1,35 milliard de dollars. Les actions de Merck ont ​​légèrement augmenté pendant les échanges de midi.

Intel – Les actions ont chuté de plus de 2% après que Cowen a déclassé Intel pour faire passer la performance du marché à la surperformance, selon StreetAccount.

– Yun Li, Michelle Fox, Samantha Subin et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.