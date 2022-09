Disney aux premiers stades de la création d’une adhésion similaire à Amazon Prime, selon un rapport

Disney en est aux premiers stades de la planification d’un programme d’adhésion similaire à Amazon prime, selon un rapport mercredi du Wall Street Journal.

L’adhésion offrirait “des remises ou des avantages spéciaux pour encourager les clients à dépenser plus pour ses services de streaming, ses parcs à thème, ses centres de villégiature et ses marchandises”, a déclaré le WSJ citant des sources anonymes. Disney espère que le programme capitalisera sur la vente croisée à travers son diverses entités de divertissementà la fois pour offrir plus de valeur à ses clients en personnalisant leur contenu, ainsi que pour collecter des données et des informations sur ces préférences, selon le rapport.

Le programme d’adhésion aiderait les clients d’un Produit ou service Disney recevoir des rabais pour les autres. Disney offre déjà des avantages supplémentaires aux membres Disney Plus pour d’autres propriétés Disney. Par exemple, Disney World offre actuellement 25% de réduction sur les séjours pour les abonnés Disney Plus.

La société parle également de travailler avec des tiers pour offrir plus d’expériences Disney, telles que des réductions sur les billets pour les spectacles Disney à Broadway, selon le rapport.

Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

