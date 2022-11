Disney aurait coulé des “Pirates des Caraïbes” dirigés par des femmes

L’actrice Margot Robbie a déclaré que Disney avait mis fin à un spin-off de Pirates des Caraïbes dirigé par une femme. Salon de la vanité rapporté lundi.

Le spin-off devait mettre en vedette Robbie et être dirigé par l’écrivain Birds of Prey Christina Hodson, selon Le journaliste hollywoodien en 2020. L’histoire n’aurait pas inclus Jack Sparrow ou d’autres personnages familiers des Pirates, a noté le point de vente à l’époque.

“Nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, d’avoir davantage une histoire dirigée par une femme – pas totalement dirigée par une femme, mais juste un type d’histoire différent – ​​ce que nous pensions aurait été vraiment cool, mais je suppose qu’ils ne veulent pas le faire”, a déclaré Robbie à Vanity Fair.

Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les films Pirates des Caraïbes ont été inspirés par le manège du parc à thème Disney du même nom. Disney a produit cinq films mettant en vedette Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow en 14 ans. Pirates des Caraïbes : Le coffre de l’homme mort a été son plus grand succès, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office en 2006. Disney a sorti le dernier film, Dead Men Tell No Tales, en 2017.