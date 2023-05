Disney augmentera le prix du service sans publicité et supprimera des titres

Le prix de Disney Plus sans publicité augmente.

La Walt Disney Company prévoit de fixer un prix plus élevé pour le service plus tard cette année, a déclaré le PDG Bob Iger lors de la conférence du géant des médias. appel aux résultats du deuxième trimestre Mercredi. On ne sait pas quel sera le nouveau prix. En 2022, Disney Plus a fait passer le plan sans publicité de 8 $ à 11 $ par mois tout en introduisant un niveau de 8 $ financé par la publicité. Il s’agira de la troisième hausse de prix depuis le lancement du service en 2019 à 7 $.

De plus, la directrice financière Christine McCarthy a déclaré lors de l’appel que la société supprimait du contenu sur ses plateformes de streaming, mais elle n’a pas précisé quelles plateformes ou quel contenu.

« Nous sommes en train de revoir le contenu de nos services DTC pour nous aligner sur les changements stratégiques de notre approche de la curation de contenu… », a déclaré McCarthy. « En conséquence, nous supprimerons certains contenus de nos plateformes de streaming. »

Iger est revenu à la barre en novembre de l’année dernière, promettant de s’attaquer à la stratégie de streaming de l’entreprise. Tout en parlant à la Conférence technique et médiatique de Morgan Stanley en mars, il a déclaré que Disney pourrait envisager d’octroyer des licences à son contenu télévisuel et cinématographique plutôt que de concentrer ses ressources sur la création de ses propres originaux en streaming. Le plan de Disney reflète apparemment une approche économique de la façon dont il produit et diffuse du contenu. Iger a également déclaré mercredi qu’une application combinée Disney Plus et Hulu était à venir.