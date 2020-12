Disney a annoncé ses plans pour le contenu futur de son propre service de streaming. La société va sortir 20 nouvelles séries Marvel et Star Wars «au cours des prochaines années», ainsi que 15 nouveaux films et séries Disney originales Pixar / live-action dans le même temps.

Tout ce nouveau contenu en cours demande une augmentation des prix pour le service de streaming. Disney a initialement lancé son service de streaming pour 6,99 $ aux États-Unis, avec un prix qui plaisait bien parmi les services de streaming plus chers. En mars 2021, les frais d’abonnement de Disney + augmenteront de 1 $ à 7,99 $, marquant la première hausse de prix du service depuis son lancement il y a environ un an.

L’ESPN Plus de Disney aura également une hausse de prix, allant jusqu’à 13 $ par mois aux États-Unis. Disney a également annoncé un abonnement groupé comprenant Disney +, Hulu et ESPN Plus pour 18 par mois. Pour mémoire, c’est la version sans publicité de Hulu – qui coûte un peu plus que le niveau standard (payant) de Hulu. Le triple bundle fourni avec les abonnements Hulu financés par la publicité passera de 13 $ à 14 $ par mois.

En dehors des États-Unis, Disney lancera un nouveau service de streaming sous la marque «Star». Il fera partie de Disney + et sera lancé en tant que service distinct appelé «Star Plus» en Amérique latine. Star hébergera des milliers d’heures de contenu des studios Disney, FX, 20th Century et 20th Television. Il accueillera également des spectacles locaux en fonction du marché. Star se lance dans Disney + à partir du 23 février, agrandissant sa bibliothèque et augmentant le coût du service à 9 € par mois. Star s’étendra à l’Europe de l’Est, à Hong Kong, au Japon et à la Corée du Sud plus tard l’année prochaine.

Via