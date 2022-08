Disney augmente les prix, mais cette fois, ne blâmez pas l’inflation

Une autre grande entreprise américaine augmente à nouveau ses prix, mais cette fois, ne blâmez pas l’inflation.

Disney augmente le prix de ses produits de streaming et a signalé qu’une hausse des prix pourrait également être en cours dans ses parcs à thème. Mercredi, la société a déclaré que le prix de Disney + sans publicité bondissait de 3 $ par mois à 10,99 $ à partir du 8 décembre. Hulu avec publicités augmenterait de 1 $ par mois à 7,99 $, et Hulu sans publicité bondirait de 2 $ par mois à 14,99 $.

Puis jeudi, le PDG de Disney, Bob Chapek, a indiqué à Julia Boorstin de CNBC qu’une augmentation des prix se produira probablement dans les parcs à thème tant que les gens continueront à venir en masse.

“Nous avons lu la demande. Nous n’avons aucun plan pour le moment quant à ce que nous allons faire, mais nous opérons ici avec un couteau chirurgical”, a déclaré Chapek. “Tout dépend du consommateur. Si la demande des consommateurs se maintient, nous agirons en conséquence. Si nous constatons un assouplissement, ce que nous ne pensons pas voir, nous pouvons également agir en conséquence.”

Au lieu de blâmer la hausse du coût des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’essence, Disney rationalise les augmentations en fonction de la constance de la popularité de ses produits. Disney a déclaré mercredi que Disney + avait ajouté 15 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre, dépassant les attentes. Il a également déclaré qu’il s’attend à une nouvelle croissance pour le cœur de Disney + (à l’exclusion de Disney + Hotstar en Inde) au cours du prochain trimestre, au-delà des 6 millions qu’il a ajoutés au cours de son troisième trimestre fiscal.

Augmenter les prix en raison d’une forte demande n’est pas nouveau pour Disney. Le prix des billets pour les parcs à thème a grimpé pendant des décennies. Au cours de son dernier trimestre, la société a enregistré une augmentation de 70 % des revenus de sa division parcs, expériences et produits, atteignant près de 7,4 milliards de dollars. Les dépenses par habitant dans les parcs nationaux ont augmenté de 10 % et est en hausse de plus de 40 % par rapport à l’exercice 2019.