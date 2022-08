Disney augmente les prix des services de streaming

Disney a dévoilé une nouvelle structure de prix qui intègre un Disney + financé par la publicité dans le cadre d’un effort visant à rentabiliser son activité de streaming.

À partir du 8 décembre aux États-Unis, Disney + avec publicités coûtera 7,99 $ par mois – actuellement le prix de Disney + sans publicité. Le prix de Disney+ sans publicité augmentera de 38 % pour atteindre 10,99 $, soit une augmentation de 3 $ par mois.

Le prix de Hulu sans publicité augmentera de 2 $ par mois, passant de 12,99 $ à 14,99 $, à compter du 10 octobre. Hulu avec publicités augmentera de 1 $ par mois, passant de 6,99 $ à 7,99 $.

Disney a annoncé le mois dernier qu’ESPN+ avec publicités augmenterait de 43 % à 9,99 $ par mois.

Les augmentations de prix reflètent la perte d’exploitation croissante des services de streaming de Disney. Disney +, Hulu et ESPN + se sont combinés pour perdre 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre fiscal, 300 millions de dollars de plus que l’estimation moyenne des analystes, reflétant le coût plus élevé du contenu sur les services. L’augmentation de la perte d’exploitation s’est produite alors même que Disney a ajouté environ 15 millions de nouveaux abonnés Disney + au cours du trimestre, soit environ 5 millions de plus que les analystes ne l’estimaient.

Disney a déjà déclaré qu’il prévoyait de perdre de l’argent sur Disney + jusqu’en 2024. La directrice financière, Christine McCarthy, a réitéré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mercredi que les pertes de Disney + culmineront au cours de l’exercice 2022 de la société.

Le revenu moyen par utilisateur de Disney+ a diminué de 5 % au cours du trimestre aux États-Unis et au Canada en raison d’un plus grand nombre de clients prenant des offres multiproduits moins chères.

Dans l’ensemble, les résultats trimestriels de la société, également annoncés mercredi, ont dépassé les attentes des analystes sur les résultats supérieurs et inférieurs. Les abonnements Disney+ sont passés à 152,1 millions au cours de la période la plus récente, supérieur aux projections de Wall Street de 147 millions.

En comptant Disney +, ESPN + et Hulu (qui appartient en partie à Comcast), Disney compte 221 millions d’abonnés au streaming.