Disney augmente le prix d’ESPN+ d’un dollar à 6,99 $ par mois

Disney augmente le prix d’ESPN + d’un dollar par mois à 6,99 $ après avoir accepté une multitude de nouveaux accords sur les droits sportifs cette année.

Parallèlement à l’augmentation mensuelle des prix, les abonnés annuels ESPN + paieront désormais 69,99 $ par mois au lieu de 59,99 $ par mois, à partir du 13 août. Disney ne modifie pas son forfait de 13,99 $ par mois d’ESPN +, Hulu et Disney +. Les prix à la carte pour les matchs de l’Ultimate Fighting Championship diffusés exclusivement sur ESPN+ ne changeront pas non plus.

Plus tôt ce mois-ci, ESPN a annoncé une prolongation de 12 ans pour continuer à diffuser Wimbledon, le tournoi de tennis annuel de Londres qui s’est terminé dimanche. ESPN a signé un contrat de sept ans avec la Ligue nationale de hockey en mars qui donnera Les abonnés ESPN+ ont un accès exclusif à 75 jeux par an. Il a également renouvelé son contrat de transport de Monday Night Football pour 11 ans, donnant à ESPN le droit de diffuser tous les matchs sur ESPN +.

Disney ajoute de la valeur à ESPN + avec chaque nouvel accord de droits alors que le monde du divertissement passe à la vidéo en streaming. Disney facture plus de 9 $ par mois pour ESPN pour chaque abonné au câble. Comme plus de gens couper la télévision par câble, Disney aimerait à terme s’assurer que les observateurs d’ESPN deviennent des clients ESPN+. Même à 6,99 $ par mois, Disney perd de l’argent pour chaque abonné qui coupe le câble pour ESPN+. Cela ne tient même pas compte de la perte de revenus commerciaux télévisés par rapport à la publicité numérique moins chère. Alors qu’ESPN + se rapproche de la diffusion des mêmes événements en direct disponibles sur ESPN, Disney continuera probablement de faire monter le prix.

En gardant le même prix pour son « offre groupée Disney », Disney souligne l’intérêt de s’inscrire à ses trois services de streaming. Cela pourrait stimuler les abonnés Disney +, qui ont dépassé les 100 millions mais ne sont pas encore proches des 208 millions de Netflix.

Disney a dit ESPN+ comptait 13,8 millions d’abonnés en mai et a reçu un revenu moyen par utilisateur de 4,55 $ par mois.