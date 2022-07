Disney augmente le prix d’ESPN + de 43% à 9,99 $ par mois à partir du 23 août

Disney augmente le prix de son service de streaming sportif ESPN + à 9,99 $ par mois, soit une augmentation de 43 %.

Le prix précédent d’ESPN + était de 6,99 $ par mois. L’augmentation entrera en vigueur le 23 août. Un abonnement annuel à ESPN + passera de 69,99 $ à 99,99 $.

Il est inhabituel que le prix d’un service de streaming augmente de plus de 40 % en une seule augmentation. Les deux dernières hausses de prix ESPN + de Disney n’ont été que de 1 $ par mois, première en 2020 et puis en juillet dernier.

La hausse spectaculaire des taux atteint plusieurs objectifs pour Disney. En supposant que les clients restent fidèles au service, cela devrait aider Disney à augmenter les revenus de ses produits de streaming, qui encore perdre de l’argent pour l’entreprise.

Deuxièmement, Disney espère qu’il rappellera aux abonnés qu’il y a beaucoup de contenu nouveau et précieux sur le service, y compris des matchs en direct de la Ligue nationale de football, des matchs de tennis exclusifs du Grand Chelem de Wimbledon et de l’Open d’Australie, des événements du PGA Tour et des matchs de la Ligue nationale de hockey. L’augmentation du prix d’ESPN + aidera également Disney à payer son plus récent renouvellement de “Monday Night Football“, ce qui a coûté à l’entreprise 2,6 milliards de dollars par an. Dans le cadre de cet accord, Disney a le droit de diffuser simultanément” Monday Night Football “sur ESPN + lorsque l’entreprise le souhaite.

Troisièmement, et peut-être le plus important pour la stratégie d’avenir de l’entreprise, Disney ne modifie pas le prix de son forfait, qui restera à 13,99 $ par mois. Il se compose de Disney +, Hulu financé par la publicité et ESPN +.