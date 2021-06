Disney + annonce une ÉNORME chaîne de nouveaux spectacles avec des stars de la liste A – voir la liste complète ici

DISNEY + a annoncé une ÉNORME chaîne de nouveaux spectacles avec des stars de premier plan.

Le service de diffusion en continu a confirmé aujourd’hui que plus de 20 titres seront diffusés exclusivement en tant que Star Originals au Royaume-Uni et en Irlande.

Disney + a révélé une énorme chaîne de nouveaux spectacles à venir à Star Originals[/caption]

Ceux-ci incluent le biopic de Pamela Anderson avec Lily James, Pam & Tommy, ainsi que Welcome to Wrexham et Fleishman is in Trouble.

La prochaine série de Kardashian Jenner sera également diffusée exclusivement sur Star sur Disney + avec un début prévu plus tard cette année.

Cela ravira les fans de Kim and Co, qui se sont retrouvés démunis après que la famille a annoncé que L’incroyable famille Kardashian prendrait fin après 20 saisons cette année.

L’une des séries originales les plus attendues de Star sur Disney + est Only Murders in the Building, avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.

La nouvelle série Kardashian-Jenner fera également ses débuts sur le service de streaming[/caption]

Only Murders in the Building met en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez[/caption]

Gordon Ramsay a une nouvelle émission qui sera également diffusée sur le service de streaming[/caption]

La comédie est centrée sur trois inconnus qui partagent une obsession pour le vrai crime et qui se retrouvent soudainement enveloppés dans un seul.

Lorsqu’un meurtre se produit dans leur immeuble à New York, le trio est obligé de travailler ensemble pour enquêter sur la vérité, et le spectacle devrait être lancé à l’automne.

Pendant ce temps, la série limitée Dopesick emmène les téléspectateurs à l’épicentre de la lutte des États-Unis contre la dépendance aux opioïdes, des salles de réunion de Purdue Pharma à une communauté minière en détresse en Virginie, en passant par les couloirs de la DEA.

Deux docuseries de FX arrivent sur Disney + en 2022: Dear Mama, un événement cinématographique en cinq parties explorant deux voix, l’activiste Afeni Shakur et l’icône du hip hop Tupac Shakur, qui ne pouvait pas être réduit au silence.





La série National Geographic de Bear Grylls rejoint la liste[/caption]

Il y a beaucoup de choses à faire pour les fans de drame et de faits[/caption]

L’autre est Pistol, basé sur les mémoires 2018 du légendaire guitariste des Sex Pistols Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, qui présente une nouvelle perspective fascinante sur l’une des plus grandes histoires du rock.

Ensuite, de National Geographic, il y a de nouvelles émissions de Gordon Ramsay et Bear Grylls.

Liste complète des nouveaux spectacles à venir sur Disney + Histoires d’horreur américaines chère maman Malade Fleishman est en difficulté Gordon Ramsay : Inexploré Immigrant Maggie Seuls les meurtres dans le bâtiment Notre genre de personnes Pam & Tommy Pistolet Reines Réservation Chiens Courir à l’état sauvage avec Bears Grylls Le grand saut Le spectacle de Choe Les belles années Trafic avec Mariana Van Zeller Série sans titre BJ Novak Bienvenue à Wrexham Thon méchant Y : Le dernier homme