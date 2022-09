Quelques mois seulement après la Disney Wish a mis les voiles en juillet, Disney lorgne déjà sur son prochain bateau de croisière. Le paquebot de croisière s’appellera Disney Treasure et présentera des styles Agrabah d’Aladdin, avec une “grande salle dorée”. La statue emblématique du navire mettra en vedette Aladdin, Jasmine et leur tapis magique.

L’annonce a été faite dans le cadre du panel des parcs et expériences Disney dimanche lors de Expo D23 de Disney à Anaheim.

Le président des parcs Disney, Josh D’Amaro, a également montré un premier regard sur l’île privée de Disney aux Bahamas, qui deviendra une destination des paquebots de croisière Disney dès son ouverture. D’Amaro a déclaré que Disney travaillait avec les habitants pour rendre l’expérience authentique. L’île disposera d’endroits où dîner, faire du shopping et se baigner et sera aménagée avec une zone d’activités pour les jeunes.

Lors du Panel Parcs et Expériences Disney à la J23 ont également été annoncés les Expansion du multivers Avengers Campus à Disneylanddes détails sur La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountainla date d’ouverture de Tron Lightcycle Run à Disney World, San Fransokyo à California Adventure et un potentiel méchants, zone Coco et Encanto au Magic Kingdom.