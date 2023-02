Disney annonce des licenciements, une réorganisation et des réductions de coûts

Le groupe de divertissement sera dirigé par les meilleurs lieutenants Dana Walden et Alan Bergman, qui sont chacun considérés comme des candidats pour succéder à Iger dans moins de deux ans. Le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, dirigera le segment ESPN, tandis que Josh D’Amaro, déjà à la tête du segment des parcs, des expériences et des produits de Disney, restera aux commandes.

Les entreprises de médias, telles que Découverte de Warner Bros. , ont réduit leurs dépenses de contenu et cherchent à rentabiliser leurs activités de streaming. La concurrence accrue a ralenti la croissance du nombre d’abonnés et les entreprises ont cherché à trouver de nouvelles voies de croissance des revenus. Certains, comme Disney + et Netflix, ont ajouté des options moins chères et financées par la publicité.

L’avenir d’ESPN sous la propriété de Disney est une question depuis un certain temps pour les investisseurs. L’année dernière, l’investisseur activiste Third Point avait exhorté l’entreprise à créer ESPN. Disney et Third Point a ensuite conclu un accord, après avoir inversé le cours de ses réflexions sur l’avenir d’ESPN.

Iger a évoqué les spéculations selon lesquelles la société pourrait envisager de créer ESPN en raison du cloisonnement du réseau sportif dans sa propre unité. Il a noté que bien qu’ESPN ait du mal à cause de la coupure du cordon, la marque et la programmation ESPN restent saines et en demande.

“Nous ne sommes engagés dans aucune conversation ni n’envisageons une retombée d’ESPN”, a déclaré Iger mercredi. Il a dit que le déménagement était considéré “en mon absence” et a conclu que ce n’était pas le bon choix pour Disney.

Iger a noté que lui et Pitaro seraient plus sélectifs sur ce qu’il dépense pour les droits sportifs, notant les négociations à venir pour les droits de la NBA.

La destitution de Chapek est intervenue peu de temps après que Disney eut annoncé ses résultats du quatrième trimestre fiscal, décevant en termes de bénéfices et de certains segments de revenus clés. Chapek avait également averti que les forts chiffres de streaming de Disney diminueraient à l’avenir. Il avait également dit aux employés peu de temps après que Disney réduirait ses coûts en gelant les embauches, en licenciant et en prenant d’autres mesures.

Peu de temps après son retour, Iger a envoyé une note aux employés annonçant que l’entreprise serait réorganisée, en particulier l’unité Disney Media and Entertainment. La réorganisation a immédiatement signifié le départ de Kareem Daniel, le chef de l’ancienne unité médias et divertissement de l’entreprise, et bras droit de Chapek.

Iger avait déclaré qu’il remettrait plus de “prise de décision entre les mains de nos équipes créatives et rationaliserait les coûts” à l’époque. L’objectif serait de mettre en place une nouvelle structure dans les mois à venir, avec des éléments de DMED restants, a rapporté CNBC. Il a ajouté lors d’une assemblée publique qu’il ne lèverait pas le gel des embauches de l’entreprise alors qu’il réévaluait la structure des coûts de Disney.

Mercredi, Iger a de nouveau fait écho à ces commentaires sur le retour du contrôle aux esprits créatifs de l’entreprise.

“Notre entreprise est alimentée par la narration et la créativité, et pratiquement chaque dollar que nous gagnons, chaque transaction, chaque interaction avec nos consommateurs, émane de quelque chose de créatif”, a déclaré Iger mercredi. “J’ai toujours cru que la meilleure façon de stimuler une grande créativité est de s’assurer que les personnes qui gèrent les processus créatifs se sentent responsabilisées.”