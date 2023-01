Disney ajoute une tonne de films “Disney sans titre”, dont un cette année

Réservez la date: Disney a bloqué le calendrier jusqu’en 2028, ajoutant une tonne de films mystérieux Marvel, des films énigmatiques de Pixar et une tonne de films “Untitled Disney”. Disney a même annoncé qu’un de ces mystérieux films sans titre sortira cette année.

Le premier “Untitled Disney” sortira en salles le 1er décembre 2023, selon un nouveau calendrier envoyé à la presse vendredi. Cette année marque le 100e anniversaire de Disney, nous attendions donc déjà avec impatience le dessin animé Wish, le redémarrage en direct de La Petite Sirène, l’animation Pixar Elemental, les retombées du parc à thème Haunted Mansion et Indiana Jones (sans oublier les aventures Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie 3 et Les Merveilles).

Quel que soit le mystère du film Untitled Disney en décembre, il affrontera des rivaux tels que Wonka, une suite de Ghostbusters: Afterlife et Aquaman and the Lost Kingdom de DC.

En 2025, Disney sortira 12 films en salles, dont les Fantastic Four et Avengers: The Kang Dynasty annoncés précédemment, ainsi que deux autres films Marvel. En 2026, la maison de la souris sort 15 (!) films.

Suite au succès de Avatar : la voie de l’eauAvatar 3, 4 et 5 atterrissent pendant les saisons de vacances de 2024, 2026 et 2028. Et le plan est toujours de sortir de nouveaux films Star Wars en 2025 et 2027, mais on ne sait pas encore ce qu’ils sont.

Voici la liste complète des sorties en salles de Disney à partir de 2023, mais gardez à l’esprit qu’elle est toujours sujette à changement :

2023

17/02/23 – Disney – Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

07/04/23 – Projecteur – Chevalier

05/05/23 – Disney – Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

26/05/23 – Disney – La Petite Sirène

02/06/23 – 20 – Le Boogeyman

16/06/23 – Disney – Élémentaire

30/06/23 – Disney – Indiana Jones et le cadran du destin

28/07/23 – Disney – Les Merveilles

11/08/23 – Disney – Manoir hanté

15/09/23 – 20 – Une hantise à Venise

22/09/23 – Projecteur – Le prochain objectif gagne

06/10/23 – 20 – Le véritable amour

22/11/23 – Disney – Souhait

01/12/23 – Disney – Disney sans titre

2024

14/02/24 – Disney – Disney sans titre

01/03/24 – Disney – Elio

22/03/24 – Disney – Blanche-Neige de Disney

03/05/24 – Disney – Captain America : Nouvel Ordre Mondial

24/05/24 – 20 – Royaume de la Planète des Singes

14/06/24 – Disney – À l’envers 2

05/07/24 – Disney – Mufasa : Le Roi Lion

26/07/24 – Disney – Coups de foudre

16/08/24 – Disney – Disney sans titre

06/09/24 – Disney – Lame

08/11/24 – Disney – Film Deadpool sans titre

27/11/24 – Disney – Animation Disney sans titre

20/12/24 – 20 – Avatar 3

2025

14/02/25 – Disney – Les Quatre Fantastiques

07/03/25 – Disney – Disney sans titre

11/04/25 – Disney – Disney sans titre

02/05/25 – Disney – Avengers : La Dynastie Kang

23/05/25 – Disney – Disney sans titre

13/06/25 – Disney – Pixar sans titre

02/07/25 – Disney – Disney sans titre

25/07/25 – Disney – Marvel sans titre

15/08/25 – Disney – Disney sans titre

07/11/25 – Disney – Marvel sans titre

26/11/25 – Disney – Animation Disney sans titre

19/12/25 – Disney – Star Wars sans titre

2026

16/01/26 – Disney – Disney sans titre

13/02/26 – Disney – Marvel sans titre

06/03/26 – Disney – Pixar sans titre

27/03/26 – Disney – Disney sans titre

17/04/26 – Disney – Disney sans titre

01/05/26 – Disney – Avengers : Guerres secrètes

22/05/26 – Disney – Disney sans titre

19/06/26 – Disney – Pixar sans titre

10/07/26 – Disney – Disney sans titre

24/07/26 – Disney – Marvel sans titre

14/08/26 – Disney – Disney sans titre

18/09/26 – Disney – Disney sans titre

06/11/26 – Disney – Marvel sans titre

25/11/26 – Disney – Animation Disney sans titre

18/12/26 – 20 – Avatar 4

2027

17/12/27 – Disney – Star Wars sans titre

2028

22/12/28 – 20 – Avatar 5

