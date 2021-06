Disney accusé de « tarifier les familles normales avec des chambres d’hôtel à 800 $ et des sandwichs à 100 $ »

DISNEY a été accusé d’aliéner sa clientèle de base de la classe moyenne avec des hausses de prix abruptes dans ses parcs, faisant d’un voyage dans « l’endroit le plus heureux du monde » un rêve inaccessible pour la famille moyenne.

Pour une famille de quatre personnes, un voyage dans l’un des parcs thématiques américains de Disney leur coûtera désormais en moyenne 6 033 $ – et c’est sans tenir compte des billets d’avion, des frais de transport, des collations, du stationnement et d’autres ajouts inévitables.

Le voyage moyen à Disney World pour une famille de quatre personnes coûtera 6 033 $ pour cinq jours Crédit : Document – Getty

Les séjours à l’intérieur du Disney’s Grand Floridian Resort & Spa coûteront jusqu’à 769 $ par nuit en juillet Crédit : Disney

Pendant ce temps, la nouvelle Pym Test Kitchen du parc, située sur le campus Avengers, propose un sandwich surdimensionné sur son menu qui coûte 100 $ Crédit : Disney

Le prix élevé survient malgré le fait que Disney ait réduit une grande partie de sa « magie » au milieu de la pandémie, notamment en annulant ses feux d’artifice quotidiens de renommée mondiale et ses rencontres de personnages en raison de la distanciation sociale.

Mais plutôt que de réduire les prix pour compenser l’expérience modérée, les coûts ont en fait continué d’augmenter, les chambres d’hôtel coûtant dans certains cas près de 800 $ la nuit et un sandwich à l’intérieur du parc pouvant aller jusqu’à 100 $.

Pour qu’une famille de quatre personnes passe cinq jours à Disney World, les billets pour les parcs coûteraient à eux seuls 2 316 $, a rapporté Insider.

De plus, un séjour de quatre nuits dans l’un des hôtels économiques du parc coûterait 2 617 $, et le plan de restauration familial le plus bas coûte 1 100 $.

Le prix de 6 033 $ n’inclut aucune expérience supplémentaire ni aucun coût supplémentaire dans le parc, ce qui signifie que les vacances coûteraient probablement beaucoup plus cher dans l’ensemble.

Disney – autrefois une destination de vacances de choix pour les familles américaines de la classe moyenne – a maintenant, en conséquence, été accusé de prix à ses clients fidèles à la recherche d’invités plus aisés.

Le prix élevé n’inclut pas les billets d’avion, les frais de transport, les collations, le stationnement et d’autres ajouts inévitables Crédit : Getty

Disney a fermé pendant une grande partie de la pandémie avant de rouvrir en avril avec une capacité limitée Crédit : AFP

Le revenu annuel moyen en Amérique s’élève désormais à 68 703 $ – ou 5 725 $ par mois – avec des dépenses mensuelles typiques atteignant 5 100 $ par mois.

Cela signifie qu’il faudrait environ trois ans pour qu’une famille à revenu moyen puisse se permettre le voyage, si elle était en mesure d’économiser au moins 200 $ chaque mois.

Pour toutes les familles gagnant moins de 61 000 $ par an, ou les 34 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, des vacances au Magic Kingdom sont presque totalement irréalisables.

Pire encore, Disney World a continué d’augmenter le prix de ses billets à environ le double du taux d’inflation au cours de la dernière décennie.

Disney World a continué d’augmenter le prix de ses billets à environ le double du taux d’inflation au cours de la dernière décennie Crédit : Getty – Contributeur

Les parcs de Disney perdraient entre 20 et 30 millions de dollars par jour au début de la pandémie Crédit : AFP – Getty

les prix alléchants arrivent à un moment où une grande partie de la « magie » du parc a été réduite pour adhérer aux mesures de pandémie Crédit : Getty – Contributeur

Lorsque Walt Disney World a ouvert ses portes pour la première fois en 1971, un billet coûtait 3,50 $ – l’équivalent d’environ 23 $ aujourd’hui.

Cependant, le coût d’un billet d’une journée a largement dépassé le taux d’inflation, coûtant désormais entre 109 $ et 224 $ – selon le moment où vous voyagez et l’option de billet que vous sélectionnez.

Un rapport du Wall Street Journal a déclaré que la hausse des prix était un effort pour concurrencer Universal Studios, qui a ouvert son très populaire Wizarding World of Harry Potter en 2016.

« Disney n’aime pas perdre – pas seulement perdre, Disney n’aime même pas rivaliser. Disney veut dominer ses concurrents », a déclaré Robert Niles, fondateur de Theme Park Insider.

Une fois à l’intérieur du parc, les familles sont également confrontées à des prix alimentaires élevés, un repas dans l’un des restaurants les plus populaires de Disney coûtant 62 $ et un churro coûtant 6,19 $.

Lorsque Walt Disney World a ouvert ses portes pour la première fois en 1971, un billet coûtait 3,50 $ – l’équivalent d’environ 23 $ aujourd’hui Crédit : Getty – Contributeur

Une visiteuse en colère, Jessica Sarver, a déclaré à Insider en mai que les prix des aliments à l’intérieur du parc étaient « scandaleux ».

Elle a déclaré lors de sa visite à Disney World en mars qu’elle « avait payé près de 5 $ pour une bouteille d’eau », ajoutant: « Et pour trois personnes, le dîner nous a coûté environ 120 à 130 $ la nuit ».

Une autre habituée de Disney, Nancy Babb, a déclaré au magasin que les hôtels supposés « de valeur » de Disney étaient trop chers pour sa famille.

« Nous allons à Disney chaque année depuis des années », a-t-elle déclaré. « Cette dernière fois, aucun des hôtels de Disney World n’était assez abordable pour ma famille de cinq personnes, nous avons donc dû rester en dehors de la propriété. »

Après avoir fermé pour la grande majorité de la pandémie, Disney a rouvert les portes de ses parcs en avril.

On estime que la fermeture prolongée a coûté aux parcs du géant du divertissement entre 20 et 30 millions de dollars de pertes de revenus chaque jour.

Mais depuis sa réouverture, Disney a concentré son attention sur les modules complémentaires premium, rapporte Insider.

Les visiteurs fortunés peuvent payer un guide touristique Disney pour leur faire découvrir d’autres entrées d’attractions populaires, en évitant les files d’attente Crédit : Getty

Les visiteurs peuvent également désormais payer 60 $ de plus pour obtenir un score plus élevé sur le nouveau manège Spider-Man du parc. Crédit : Disney

Les visiteurs fortunés peuvent payer un guide touristique Disney pour leur faire découvrir d’autres entrées d’attractions populaires, en évitant les files d’attente.

Les coûts du service VIP commencent à 425 $ de l’heure, avec une réservation minimale de sept heures requise.

Les visiteurs peuvent également désormais payer 60 $ de plus pour obtenir un score plus élevé sur le nouveau manège Spider-Man du parc.

Pendant ce temps, la nouvelle Pym Test Kitchen du parc, située sur le campus Avengers, propose un sandwich surdimensionné sur son menu qui coûte 100 $.

L’énorme sandwich, qui doit être servi entre six et huit heures, contient du salami, du jambon et des tomates séchées sur du pain focaccia.

Les familles à travers le pays disent maintenant qu’elles seront probablement rebutées par les prix de Disney, à la suite des difficultés causées par la pandémie de coronavirus.

Une enquête menée par Business Insider plus tôt ce mois-ci a révélé que plus de la moitié des 1 086 personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que des vacances à Disney étaient trop chères « en général » pour justifier un voyage.

La moitié des répondants à un nouveau sondage ont déclaré que Disney était «en général» trop cher pour justifier un voyage Crédit : Document à distribuer

Les visiteurs se sont plaints que les prix des aliments sont « ridicules » Crédit : Getty

Un autre 32 pour cent des participants, qui ont des enfants, ont déclaré que même s’ils aimeraient visiter l’un des parcs de Disney, ils ne peuvent pas se le permettre.

Fait intéressant cependant, les répondants gagnant entre 50 000 $ et 74 999 $ par an étaient apparemment les plus désireux de visiter Disney, le deuxième groupe en importance étant ceux qui gagnent entre 25 000 $ et 49 999 $ par an.

Mais en ce qui concerne les participants qui ont déclaré gagner plus de 75 000 $ par an, seuls 109 répondants ont déclaré qu’ils visiteraient « certainement » ou « probablement » – bien qu’il s’agisse du groupe le plus en mesure de se permettre un voyage.

Il semble que pour certains, la perspective de vacances de rêve en famille dans un complexe Disney n’ait toujours pas de prix, malgré la pression financière que cela peut peser sur leurs porte-monnaie.

Un autre 32 pour cent des participants, qui ont des enfants, ont déclaré que même s’ils aimeraient visiter l’un des parcs de Disney, ils ne peuvent pas se permettre de le faire. Crédit : Disney

Maman Kelly Reichert a déclaré à Insider que le « prix élevé » facturé par Disney en valait la peine pour sa famille en raison de la « magie » qu’ils expérimentent à l’intérieur de ses portes.

Reichert a déclaré au point de vente qu’elle et son mari étaient presque chaque année depuis leur mariage il y a deux décennies.

Elle dit qu’ils tirent un sou, utilisent les fonds de leurs déclarations de revenus ou font un voyage à Disney pour le cadeau de Noël de leurs quatre enfants pour faire des vacances une réalité.

« Nous avons sacrifié d’autres achats au fil des ans pour que notre voyage à Disney se réalise », a-t-elle déclaré.

Alors que la pandémie ralentit et avant ce qui devrait être un été de voyages effrénés, le Disney’s Grand Californian Hotel & Spa et le Disneyland Hotel bénéficient actuellement de remises allant jusqu’à 25% pour encourager les amateurs de sensations fortes à franchir ses portes.

Les réductions commenceront le 5 juillet et s’appliqueront aux clients réservant entre le 16 septembre et le 3 octobre 2021.

Un porte-parole de la société n’a pas encore renvoyé de demande de commentaires à US Sun.