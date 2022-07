Disney abandonne le titre de «fée marraine» – les employés sont désormais «apprentis» non sexistes – National

Il y a un petit changement à venir dans les parcs à thème Disney américains, le tout au nom d’une meilleure inclusivité.

Les invités de l’un des magasins Disney’s American Bibbidi Bobbidi Boutique ne seront plus assistés par des employés appelés “Fairy Godmothers-in-training”, mais plutôt par “Fairy Godmother’s Apprentices”, la société annoncé Samedi.

La boutique est une attraction incontournable des parcs à thème Disney depuis les années 2000, offrant un espace magique où les enfants peuvent recevoir un relooking total en princesse ou en chevalier, selon le site Web de Disney. Les visiteurs de la boutique ont la possibilité de se faire coiffer, maquiller et déguiser dans le style de plusieurs personnages emblématiques de Disney.

Parallèlement au changement de titre pour les employés (appelés «membres de la distribution»), un porte-parole de Disney a déclaré à CNN que les hommes sont désormais également autorisé à travailler dans la boutiquequi n’embauchait auparavant que des femmes.

“Avec un coup de baguette magique – plus quelques trucs pratiques du métier – les apprentis de notre fée marraine dorloteront et embelliront votre enfant jusqu’à ce qu’il ait l’air d’un livre de contes magnifique”, indique le site Web de Walt Disney World.

Le changement intervient au milieu d’une poussée de Disney pour rendre ses parcs à thème plus inclusifs.

Dans un article de blog vieux d’un an, le président de la division des parcs de Disney, Josh D’Amaro, a écrit que les parcs à thème de l’entreprise devraient être “un endroit où tout le monde est le bienvenu.”

“Il est important pour moi de partager comment nous créons un endroit où tout le monde est le bienvenu et prenons des mesures pour créer un changement significatif”, a écrit D’Amaro dans le message. “Nous voulons que nos membres de la distribution – et les futurs membres de la distribution – ressentent un sentiment d’appartenance au travail.”

Une partie de cette action significative mentionnée par D’Amaro comprenait une “plus grande flexibilité” pour les employés en ce qui concerne “les formes d’expression personnelle entourant les coiffures, les bijoux, les styles d’ongles et les choix de costumes non sexistes”.

Dans le passé, Disney a été notoirement très strict sur l’apparence de ses employés.

"Le monde change, et nous changerons avec lui, et continuerons d'être une source de joie et d'inspiration pour le monde entier", conclut le blog. "Nous n'arrêterons jamais de travailler pour faire en sorte que Disney soit un lieu accueillant pour tous."

















