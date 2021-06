L’esclavage est peut-être un fait triste dans l’univers de Star Wars, mais avoir le nom d’un navire qui y fait référence est apparemment un non-non pour Disney. « Slave I » a été discrètement refondu en « Vaisseau spatial de Boba Fett » par LEGO, et certains fans sont indignés.

Le navire piloté par l’emblématique chasseur de primes mandalorien n’est peut-être pas aussi célèbre que le « Faucon du millénaire » de Han Solo, mais reste un élément précieux du canon de Star Wars. Apparemment, Disney, le propriétaire de la franchise, n’aime pas rappeler aux gens le nom réel du navire.

La politique apparente a été mise en évidence la semaine dernière par le site Web Jedi News, qui a demandé aux gens de LEGO pourquoi, contrairement aux produits précédents, leur dernière incarnation de « Slave I » s’appelait simplement « Boba Fett’s Starship » et la réponse était que « Tout le monde » le fait ces jours-ci.

« Ce n’est probablement pas quelque chose qui a été annoncé publiquement, mais c’est juste quelque chose que Disney ne veut plus utiliser. » Le directeur du design de LEGO Star Wars, Jens Kronvold Frederiksen, a expliqué.





Depuis l’acquisition de la propriété intellectuelle de Star Wars il y a près d’une décennie, Disney a emmené la galaxie loin, très loin dans une nouvelle direction créative, la rendant ostensiblement conforme aux valeurs du public moderne. Certains fans inconditionnels voient cela comme la ruine de leur univers fictif bien-aimé en transformant, par exemple, Luke Skywalker en un ivrogne reclus dans « The Last Jedi ». Ainsi, même le plus petit indice de restauration pour les réveillés peut déclencher une tornade de colère des fans.

À la tête de l’accusation contre le changement de nom furtif, nul autre que Boba Fett lui-même. Mark Anthony Austin est un artiste d’effets visuels de profession et a aidé à animer des créatures dans l’édition spéciale de 1997 de « A New Hope ». Il est également un admirateur enthousiaste du mercenaire silencieux et l’a représenté lors de diverses conventions avant d’obtenir un caméo non crédité en tant que Fett dans le même épisode.

Austin a lancé un barrage de tweets pour protester contre le fait que, pour lui, le navire restera toujours « Slave I ». Il mentionné alors qu’il comprend pourquoi le DMV ne lui permettrait pas de mettre le nom sur ses plaques d’immatriculation, ce n’était pas à Disney de faire respecter cela « idiotie. » Il a dit: « Ne pas l’acheter. Non conforme à la Souris, pas de père. Ça n’arrivera pas.

J’ai ressenti une grande perturbation dans la force… Comme si un million de voix criaient soudain de terreur à un changement de nom odieux… 😳 – Mark Anthony Austin (@BobaFettANHSE) 28 juin 2021

Il a également suggéré en plaisantant d’autres noms que les gestionnaires de Disney formés à la sensibilité pourraient également vouloir modifier dans Star Wars, notamment en appelant la franchise. « Disputes sur les étoiles ».

GUERRES. Ça a l’air dur dit #disney. Changeons le nom de la franchise en : STAR DISPUTES😂😂😂😂😂😂😂😂😂 – Mark Anthony Austin (@BobaFettANHSE) 27 juin 2021

L’une des blagues portait sur le célèbre bikini en métal et la tenue à col enchaîné de la princesse Leia – un look traditionnellement appelé « Esclave Leia » mais devrait s’appeler « Temporairement sans liberté Leia », selon Austin. Disney a en fait abandonné ce type de marchandise il y a quelques années.

Le tollé d’Austin a apparemment été soutenu par son collègue acteur de Boba Fett, Daniel Logan, qui l’a joué dans « L’Attaque des clones ». Il a plaisanté en disant que le prochain objet de collection du HMS ‘Bounty’, un vaisseau de la franchise Star Trek, devrait également être renommé « Le vaisseau du commandant Kruge. »

Star Trek appartient au rival de Disney ViacomCBS, mais il a également subi des transformations que de nombreux fans plus âgés n’apprécient pas. Logan a tagué Christopher Lloyd, qui incarnait l’officier Klingon dans ‘Star Trek III: The Search for Spock’.

Alors que de nombreuses personnes se sont jointes à la réprimande passionnée d’Austin contre le « renommer », beaucoup d’autres y ont vu une « non-trovertie ». Le nom du navire n’a pas été modifié rétroactivement, à en juger par son entrée sur starwars.com. Et si c’était le cas, quel est le problème ? les gens se demandaient.

« Slave 1 » a toujours été un nom terrible pour le navire de Boba Fett – un chasseur de primes qui vit selon son propre code et ne répond à personne. Si Disney laisse tomber ce nom étrange et obsolète vous met en colère, vous n’avez pas assez dans votre vie pour être réellement en colère. pic.twitter.com/4vBtVUrTb6 – Mike Rothschild (@rothschildmd) 28 juin 2021

L’esclavage lui-même a été régulièrement décrit dans Star Wars comme une institution dans certaines parties de la galaxie. Anakin Skywalker, le futur Dark Vador, était un enfant esclave sur Tatooine avant d’être recruté par l’ordre Jedi.

