Disney a utilisé la vraie voix de Robin Williams dans Once Upon a Studio

Le court métrage d’animation rempli de méga-camées Il était une fois un studio est maintenant diffusé sur Disney+ pour célébrer Disneyc’est 100e anniversaire.

Chiens de réservation | Premiers Fandoms

La version spéciale présente de nombreux personnages animés classiques dans une lettre d’amour sincère à l’héritage de Disney à travers toutes les générations. C’est doux-amer, car ces personnages sont interprétés par des acteurs incroyables qui les ont rendus emblématiques et sans lesquels un centenaire n’aurait pas été possible (ce qui mérite d’être noté, car le La grève SAG-AFTRA se poursuit). Néanmoins, le court métrage, qui a été produit avant les grèves, touche toute la nostalgie de tous ceux qui ont grandi avec des films Disney formateurs ; il présente de nombreux favoris, notamment Aladdin‘s Genie, qui, grâce à son travail acharné et à la magie de Disney, est toujours exprimé par le regretté Robin Williams.

« Robin Williams est très spécial. Et bien sûr, Génie est l’un de nos personnages emblématiques spéciaux. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le domaine Williams pour nous assurer qu’ils étaient présents dans le voyage. Nous leur avons présenté le film et ils l’ont adoré. Nous l’avons présenté au tableau, donc ils l’ont vu très tôt », a expliqué la productrice Yvett Merino à propos de la magie. « Et l’enregistrement que vous entendez est en fait l’un des enregistrements [from Aladdin outtakes].»

Le co-scénariste et réalisateur Trent Correy a expliqué en outre le processus d’utilisation des visages et des voix familiers dans le court métrage. « [Our] L’équipe juridique, qu’il s’agisse d’utiliser l’apparence d’un personnage ou le son, a déployé des efforts extrêmes pour y parvenir et nous nous sommes immédiatement rendus au domaine pour obtenir l’autorisation appropriée pour tous les personnages.

Dan Abraham, l’autre moitié de l’équipe de tournage, était à la hauteur de la tâche de parcourir le film de Robin Williams. Aladdin enregistrements en cabine. « [There were] 16 heures de séquences d’eux enregistrant Robin pour le Génie. Et chaque fois qu’il disait quelque chose qu’ils n’utilisaient pas, je retournais dans mon Disney Rolodex dans ma tête et je me disais : « Oh ! et j’écrivais le code temporel et la ligne », a-t-il déclaré. «Nous voulions reconstituer un moment entre [Frozen character] Olaf et le Génie. Et donc nous avons juste imaginé le scénario et le dialogue, et ça se passe très vite.

Tu peux regarder Il était une fois un studio sur Disney+.

Cet article, qui inclut des personnages de cinéma et de télévision des grands studios, a été rédigé lors de la grève SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des acteurs actuellement en grève, les films et la télévision présentés ici n’existeraient pas.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.