Disney + a augmenté les prix sur vous

Plus tôt cette année, lorsque Disney a annoncé qu’il prévoyait d’introduire une version Disney + avec des publicités, ils n’étaient pas ouverts sur la façon dont cela pourrait avoir un impact sur les prix globaux, en particulier les options à l’époque qui vous donnaient un accès sans publicité pour seulement 7,99 $ par mois. Des mois plus tard, ils ont révélé de nouveaux prix qui incluaient en effet des augmentations pour le niveau sans publicité. Avance rapide de cela à aujourd’hui et ces nouveaux prix sont en direct, ainsi que la version avec publicités.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez rejoindre Disney + pour aussi peu que 7,99 $ par mois, mais ce prix vous donne un accès «de base (avec publicités)». Oui, la version remplie de publicités est désormais le prix qui vous permettait de ne pas avoir de publicités et d’un abonnement “Premium (sans publicités)”. Si vous ne voulez pas de publicités, vous paierez désormais 10,99 $ par mois pour Disney + seul. Gars cool.

Disney fait toujours le truc du bundle avec Hulu et ESPN + (le “Disney Bundle”), au cas où vous aimeriez l’un de ces services et que vous vouliez économiser un peu d’argent en vous abonnant aux trois ensemble. Pour un forfait avec Disney +, ESPN + et Hulu avec publicités, vous paierez 9,99 $. Si vous ne voulez pas de publicité, vous paierez 19,99 $. Les abonnés Legacy à ce forfait pourraient toujours payer aussi peu que 14,99 $ par mois.

Le nouveau prix est en ligne si vous vous dirigez vers Disney + aujourd’hui, donc si vous n’aviez pas souscrit auparavant, préparez-vous aux nouvelles options et aux anciennes options avec des prix plus élevés.

Le streaming, quelle idée amusante c’était autrefois.

