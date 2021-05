Disha Patani traite les fans avec le filtre spécial Radhe et nous adorons son ambiance! | Nouvelles des gens

New Delhi: Se réjouissant du succès de ses récentes sorties, Disha Patani a eu quelques semaines bien remplies avec Radhe: Your Most Wanted Bhai chansons qui sortent consécutivement. L’actrice s’est maintenant tournée vers les médias sociaux pour partager une histoire alors qu’elle vibre au Piste titre Radhe et nous aimons ses vibrations énervées et chaudes!

En écoutant la chanson titre de Radhe, Disha a mis le filtre Radhe pour offrir à ses fans une autre vidéo passionnante de la sienne. On la voit porter une fermeture éclair grise et le filtre lui donne un bandana cool et des lunettes de soleil pour lui donner un look encore plus chaud.

Les fans ont eu droit à la danse et au look de Disha Patani à partir de 3 chansons du film jusqu’à présent et une autre devrait sortir ce lundi.

Disha Patani sera ensuite vu dans Radhe: Votre Bhai le plus recherché en 2021 avec Salman Khan et Jackie Shroff, Zarina Wahab et Randeep Hooda. Elle a également Ek Villian 2 dans son chat car sa 2021 semble fantastique.

Radhe: Your Most Wanted Bhai, vedette de Salman Khan et Disha Patani, sortira sur les écrans le 13 mai 2021.

Le film est réalisé par Prabhu Deva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

Radhe: Your Most Wanted Bhai sort simultanément sur ZEE PLEX, ZEE5 avec une sortie en salles.