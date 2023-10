Disha Patani se souvient de Sushant Singh Rajput dans le rôle de MS Dhoni. L’histoire inédite termine 7 ans : « Je ne pouvais pas dire au revoir, mais… »

Disha Patani se souvient de Sushant Singh Rajput et écrit une note sincère alors que MS Dhoni The Untold Story termine 7 ans.

Aujourd’hui, Sushant Singh Rajput, Disha Patani et Kiara Advani, avec MS Dhoni : The Untold Story, terminent 7 ans. Disha a fait ses débuts à Bollywood avec le film et aujourd’hui, l’actrice se souvient de la RSS alors que le film termine 7 ans.

Dimanche, Disha Patani a consulté son Instagram et a partagé une scène avec Sushant Singh Rajput du film MS Dhoni : The Untold Story et a écrit une note sincère en souvenir du défunt acteur. L’actrice a écrit : « Reconnaissante pour ce beau voyage et mon premier film au cinéma hindi. Un amour de tout cœur et chéris ceux qui vous rendent heureux, en sécurité et entendus, la vie est trop courte pour les regrets ! Nous n’avons pas pu vous dire au revoir mais j’espère que vous êtes heureux et en paix.





L’actrice a également partagé une photo du film avec Sushant Singh Rajput sur son histoire Instagram et a écrit : « Il y a 7 ans, là où mon voyage a commencé. Reconnaissant pour tout l’amour et l’acceptation. Sushant, j’espère que tu es heureux et en paix.

Anil Kapoor a réagi à la vidéo partagée par Disha Patani et a écrit : « Scène phénoménale… vous êtes tous les deux si bons. » Mouni Roy, la meilleure amie de Disha, a également commenté : « Vous étiez l’incarnation de l’amour dans le film. Tellement génial. Je t’aimais. En avant et en haut. Je t’encourage toujours fort. Les fans sont également devenus émus après avoir vu la scène.

Dirigé par Neeraj Pandey, MS Dhoni : The Untold Story est un biopic de l’un des joueurs de cricket les plus célèbres de l’Inde, Mahendra Singh Dhoni. Sorti en 2016, feu Sushant Singh Rajput a essayé le rôle de MS Dhoni, tandis que Disha Patani jouait son ex-petite amie décédée dans un accident de voiture et Kiara Advani jouait le rôle de son désormais épouse Sakshi. Le film est devenu l’un des plus grands succès de Bollywood.

Parlant de sa préparation pour le film, Sushant avait déclaré dans une interview : « Nous avons eu trois séries de réunions pendant 12 mois de préparation. Lors de notre première rencontre, je lui ai simplement demandé de raconter son histoire. Dans la seconde, je lui ai proposé 250 questions hypothétiques à choix multiples. Puisque nous avons déjà une définition de nous-mêmes en tête, lorsque nous répondons à des questions normales, cela vient de là. Mais quand on le fait en se basant sur l’instinct, c’est une autre histoire. Lors de la troisième série de réunions, je lui ai posé des questions spécifiques sur le scénario, des choses comme « À quoi pensais-tu à ce moment-là ? », juste pour être sûr que j’allais dans la bonne direction.

Lire Disha Patani brûle la scène avec ses pas de danse à Dallas et ses grooves sur la chanson de MS Dhoni et BLACKPINK : Regardez