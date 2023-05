Disha Patani se fait brutalement troller pour une transformation faciale drastique dans les dernières photos

Disha Patani est l’une des célébrités les plus chaudes et les plus sexy de Bollywood. Disha Patani est connue pour ses choix de mode et est souvent aussi trollée pour cela. Maintenant, Disha Patani a publié les dernières photos et se fait brutalement troller pour avoir subi une transformation faciale drastique. Disha Patani, mercredi, s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé des photos en gros plan d’elle-même.

Alors que de nombreux fans l’appréciaient pour son look, beaucoup ont trollé l’acteur pour son visage « gonflé ». Un utilisateur a commenté: « On dirait que des abeilles lui ont piqué le visage », tandis qu’un autre a commenté: « Il semble qu’elle vient de se réveiller. »





Un troisième utilisateur a demandé : « Tu es plus belle qu’avant, combien de chirurgies as-tu fait sur tout ton visage ? »

Les gens sur Reddit ont également partagé les photos de Disha Patani et les ont comparées à ses photos de MS Dhoni: The Untold Story days. Un utilisateur a écrit : « Achi khasi shakal ko bigaad diya isne (elle a ruiné son visage). »

En ce qui concerne les films à venir, Disha Patani a été vue pour la dernière fois dans Ek Villain Returns face à Arjun Kapoor, John Abraham et Tara Sutaria. On la verra désormais dans le réalisateur Yodha de Sagar Ambre et Pushkar Ojha aux côtés de Sidharth Malhotra et Raashi Khanna. Elle a également Project K avec Prabhas et Deepika Padukone, et un film Siva sans titre en préparation.