Disha Patani réussit un coup de pied volant dans une vidéo virale, les internautes disent « Tiger Shroff ne sikhaaya hai »

Disha Patani est l’un des acteurs les plus en forme de l’industrie indienne du divertissement. Elle continue de motiver ses fans et ses followers en partageant ses vidéos d’entraînement et de gym intenses sur son Instagram. Le jeudi 22 juin, l’actrice a posté une autre vidéo de ce type dans laquelle on la voyait exécuter un coup de pied volant.

Cependant, dès que le clip est devenu viral, les internautes ont partagé des réactions hilarantes dans la section des commentaires concernant son ex-petit ami présumé, Tiger Shroff. Tandis que l’un d’eux écrivait « Tiger Shroff ne sikhaaya hai (Tiger Shroff vous l’a appris) », un autre l’appelait « Female Tiger Shroff ».

Comme Tiger et Disha n’ont jamais officialisé leur relation, il a été rapporté en août de l’année dernière que les deux acteurs avaient rompu après six ans de leur relation présumée. Dans Koffee With Karan 7 en septembre 2022, Tiger a en quelque sorte confirmé ces spéculations en déclarant qu’il était récemment devenu célibataire, sans prendre le nom de personne.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Disha sera ensuite vue dans l’acteur Yodha avec Sidharth Malhotra et Raashii Khanna. Après de multiples retards, le film de Dharma Productions sortira enfin en salles le 27 octobre de cette année. Disha sera également vue dans un autre film pan-indien Kanguva face à Suriya. Le drame d’action d’époque devrait sortir au début de 2024 en dix langues.

Elle fait également partie du très attendu film pan-indien de Nag Ashwin provisoirement intitulé Projet K, qui met en vedette Amitabh Bachchan, Prabhas et Deepika Padukone dans les rôles principaux. Considéré comme l’un des films indiens les plus coûteux jamais réalisés, l’artiste à gros budget devrait sortir dans les salles du monde entier le 12 janvier 2024.

