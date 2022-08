Disha Patani RÉAGIT à la vidéo d’arts martiaux de Tiger Shroff au milieu des rumeurs de rupture

Il y a quelques semaines, des rapports ont fait état de Disha Patani et Tigre Shroff ont rompu. Leurs fans étaient très découragés de lire les nouvelles. Cependant, d’un autre côté, Disha dans ses interviews, lors de la promotion d’Ek Villain Returns, faisait l’éloge de Tiger. Il y a quelques jours, un rapport indiquait également que la raison de la rupture de Disha et Tiger était le mariage. Apparemment, l’actrice de Project K souhaitait se marier, et l’acteur de Screw Dheela n’est actuellement pas prêt à s’engager dans un mariage.

La rupture de Disha Patani et Tiger a fait la une des journaux pendant plusieurs jours. Cependant, leurs gestes sur les réseaux sociaux l’un envers l’autre laissent entendre que tout va bien entre le couple.

Récemment, Tiger a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle pratique les arts martiaux. Il l’a légendé comme suit : “Je n’avais pas envie de m’entraîner aujourd’hui, alors les garçons ont décidé qu’ils voulaient lui botter le cul, pas mon idée.” Alors que beaucoup de gens ont commenté le message, le commentaire de Disha a attiré l’attention de tout le monde. L’actrice a écrit : “Je veux le faire aussi.”

Il y a quelques jours, après avoir regardé Ek Villain Returns de Disha, Tiger avait posté sur sa story Insta : “Quel film captivant et des performances fantastiques de toute la distribution, félicitations les gars !”

Eh bien, nous nous demandons si Tiger et Disha ont réellement rompu et qu’ils ne sont que de bons amis maintenant, ou si les informations faisant état de leur rupture n’étaient que des rumeurs. Seuls les acteurs peuvent apporter une clarification à ce sujet.

En parlant de leurs films, Disha est actuellement occupée à recueillir les éloges qu’elle reçoit pour Ek Villain Returns. L’actrice a aligné Project K et Yodha. Pendant ce temps, Tiger sera vu dans Ganapath et Screw Dheela. Ce dernier a été annoncé il y a quelques jours avec une vidéo bourrée d’action. Regardez la vidéo ci-dessous