Disha Patani prête à assister au concert de Beyoncé à l’Atlantis The Royal de Dubaï ? Voici ce que nous savons

Disha Patani a continuellement réussi à rester dans les gros titres pour la bonne raison, que ce soit pour sa mode, sa forme physique, ses films et ses performances. Sa base de fans n’a cessé d’augmenter. Partout dans le monde, elle a gagné plusieurs admirateurs de la jeunesse. Ayant un intérêt pour le théâtre et le cinéma, l’actrice de Bollywood s’intéresse également à la culture pop. C’est une jeune star féminine qui a le bon goût de la culture pop moderne.

L’actrice est une grande fan de Beyoncé et elle s’envole pour Dubaï pour assister au dévoilement de l’Atlantis the Royal. Ce sera animé par la pop star mondiale Beyonc. Étant bien cultivée avec la musique internationale et aimant tout ce qui est occidental, elle se rend à Dubaï pour l’ouverture de l’Atlantis Royal.

Disha Patani a réservé son agenda pour ne pas rater la prestation de Beyonce. Elle a pris le temps de son emploi du temps chargé pour passer le week-end de détente à la plage en se livrant à des festins épicuriens et à un voyage extravagant complet. Ce n’est pas ça, l’actrice Baaghi est également invitée à l’after-party de la marque 818 Tequila de Kendall Jenner où la Swedish House Mafia va se produire.

Disha Patani a époustouflé le public avec sa performance grésillante dans son dernier film Ek Villain Returns. Le thriller mystérieux mettait également en vedette John Abraham, Arjun Kapoor et Tara Sutaria dans les rôles principaux. Bien qu’il s’agisse d’une suite du très apprécié Ek Villain, le réalisateur Mohit Suri a échoué au box-office.

Sur le plan professionnel, l’actrice a Yodha et Project K dans le pipeline. Yodha est le prochain projet de Karan Johar avec Siddharth Malhotra à ses côtés. Project K est un film pan-indien mettant en vedette Prabhas, Deepika Padukone et Amitabh Bachchan. Elle devrait également diriger KTina d’Ekta Kapoor. En plus des projets de Bollywood, elle a un film dans le sud provisoirement intitulé Suriya avec la superstar tamoule Suriya