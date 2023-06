Disha Patani perfectionne le soulevé de terre 70 Kg ; la vidéo vous laissera bouche bée

Disha Patani se fixe des objectifs de remise en forme avec ses messages d’entraînement depuis un certain temps. L’actrice peut donner une dure concurrence aux plus grands amateurs de fitness de Bollywood et sa nouvelle vidéo. L’actrice a célébré sa puissance sur les réseaux sociaux d’une manière unique. Elle a récemment atteint la barre des 40 millions d’abonnés sur Instagram, où elle est extrêmement populaire. Et pour partager la nouvelle et remercier ses fan clubs. Disha Patani peut être vue en train de faire des exercices de squat de 70 kg dans la vidéo et cela a rendu les fans accros. Alors, elle partage assez souvent des vidéos d’entraînement