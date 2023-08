Disha Patani passe de sa rupture avec Tiger Shroff, confirme sa relation avec Aleksander; le présente comme son petit ami dans cette vidéo virale

Disha Patani fait souvent la une des journaux lorsqu’elle sort en ville et cette fois, sa tenue n’est pas devenue le sujet de conversation de la ville, mais son introduction à son prétendu beau Aleksander Alexilic avec qui elle fait souvent des apparitions publiques. Disha a été repérée hier soir par les paparazzi où elle est vue en train de le présenter à ses copines qu’il est son petit ami et vous pouvez clairement le voir dans la vidéo. Disha et Aleksander font une publicité par hot ils font souvent tourner les têtes avec leurs photos en ligne et maintenant après cette introduction ouverte de l’appeler son petit ami les internautes se demandent quelle sera la réaction de Tiger Shroff ?

Regardez la vidéo de Disha Patani présentant Aleksander Alexilic comme son petit ami, les internautes désapprouvent car ils ne sont toujours PAS sur sa séparation avec Bollywood tar Tiger Shroff.

La rupture de Disha et Tiger Shroff a fait la une des journaux il y a quelques mois à peine, et la nouvelle de leur séparation a laissé leurs fans navrés. Et surtout après qu’il y ait eu des rapports selon lesquels Disha n’était amoureux que d’un côté de Tiger et qu’il ne la considérait que comme une amie, c’était extrêmement choquant pour eux. Tiger sur toutes les plateformes a maintenu le fait que Disha n’est que son amie et rien de plus, tandis que Karan Johar, qui est connu pour sortir le chat du sac, n’a même pas réussi à faire révéler la vérité à Tiger. Et après leur rupture, Ayesha Shroff a également expliqué que Tiger et Disha n’avaient jamais été en couple.

Disha et Tiger étaient l’un des meilleurs couples de Tinseltown, mais il semble que les deux acteurs aient maintenant évolué. Tiger est prêt pour sa prochaine sortie, Ganapath, tandis que Disha a fait la une des journaux avec sa prochaine grande sortie mettant en vedette Prabhas et Deepika Padukone en tant que chefs de file, Project K, alias Kalki 2898 AD.