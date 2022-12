Disha Patani montre ses courbes sexy en bikini, les photos deviennent virales

L’un des acteurs les plus sexy et les plus beaux du cinéma hindi est Disha Patani. L’actrice de Malang publie fréquemment des images chaudes et torrides sur les réseaux sociaux, captivant ses admirateurs et ses followers. Elle a récemment mis en ligne des images d’elle portant plusieurs bikinis. Elle portait un magnifique bikini marron dans la première image du carrousel.

Découvrez le poste ici:







Une autre histoire affirmait que ses rumeurs de rupture avec Tiger Shroff étaient en fait une astuce marketing pour le dernier film de Disha, Ek Villain Returns, après que la nouvelle de leur séparation apparente ait été largement diffusée. Même si Tiger a affirmé avoir récemment été célibataire dans l’épisode Koffee With Karan 7, qui a été diffusé sur Disney + Hotstar en septembre, il n’a pas utilisé le nom de Disha.

En attendant, parlant des rôles d’acteur de Disha, l’actrice est récemment apparue dans Ek Villain Returns, la suite spirituelle de Mohit Suri à son propre film de 2014 Ek Villain. Le thriller d’action romantique, qui a fait ses débuts le 29 juillet de l’année dernière, met également en vedette Arjun Kapoor, John Abraham et Tara Sutaria en plus de Disha. Le film a eu une performance respectable au box-office, rapportant plus de Rs 70 crore dans le monde.

Disha a également été choisie pour l’image de science-fiction de haut niveau avec le titre de travail Project K. Le film réalisé par Nag Ashwin, l’une des productions les plus attendues et les mieux gardées, met en vedette certains des plus grands noms du cinéma indien, dont Amitabh. Bachchan, Deepika Padukone et Prabhas.

Lisez aussi: Photos virales du jour: Disha Patani, Krishna Shroff définissent le nouveau look de l’aéroport, Nora Fatehi semble grésillante en noir

Parlant de son rôle dans Suriya 42, Disha a déclaré: «Je suis super excitée d’annoncer mon prochain avec Suriya monsieur et Siva monsieur. C’est génial de faire partie d’un projet aussi énorme qui a tous les éléments plus grands que nature que le public peut découvrir sur grand écran. De plus, le personnage que je joue est également assez unique et je suis également ravi de présenter au public mon avatar jamais vu auparavant. “, a-t-elle déclaré selon India Today.