Disha Patani met le feu dans l’eau avec une photo de bikini rétro

Plus tôt jeudi, la police de Mumbai a confirmé qu’un FIR avait été enregistré contre Tiger Shroff et Disha Patani pour avoir bafoué les règles du COVID-19. Ils ont tweeté : « Dans la ‘guerre’ en cours contre le virus, aller ‘Malang’ dans les rues de Bandra a coûté cher à deux acteurs qui ont été réservés en vertu des sections 188, 34 IPC par Bandra P Stn. Nous demandons à tous les Mumbaikars d’éviter les inutiles ‘Heropanti’ qui peut compromettre la sécurité contre le #COVID19. »

Peu de temps après, Disha a rompu son silence sur les réseaux sociaux. Mais pas en réagissant au FIR ! L’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo de retour en se baignant dans l’océan. Au déclic candide, elle est trempée en sortant de l’eau sur fond de coucher de soleil. Elle est vue dans un bikini rouge.

Patani a sous-titré sa photo en déclarant: « #throwback ».

Pour les inconnus, Tiger et Disha ont été condamnés pour avoir prétendument violé les restrictions COVID-19 mercredi. Selon la police, les deux hommes ont été retrouvés errants sur la promenade du kiosque à musique et n’ont pas pu donner de raison valable à la police pour avoir quitté leur domicile après 14 heures.

Selon certaines rumeurs, Tiger et Disha seraient en couple, bien qu’ils maintiennent qu’ils ne sont que de bons amis. Le duo a joué ensemble dans le film de 2018 « Baaghi 2 ». Elle a également figuré dans une chanson spéciale, « Do You Love Me », dans la dernière version de Tiger, « Baaghi 3 ».

Parlant de leurs projets à venir, Tiger sera ensuite vu dans « Heropanti 2 », tandis que Disha a tourné pour « Ek Villain Returns ».