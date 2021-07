Disha Patani met le feu à Internet mais cette fois avec son backflip parfait

L’actrice Disha Patani met souvent le feu à Internet avec ses photos de bikini. Elle affiche son corps parfaitement tonique et donne à ses fans des objectifs de fitness ainsi que des objectifs de plage. Disha travaille dur pour mettre ce corps en forme et avec sa dernière vidéo, il est évident qu’elle a aussi un côté athlétique.

Disha, le lundi 19 juillet, est allée sur son compte Instagram et a partagé une vidéo d’elle en train de faire un backflip. Dans la vidéo, Disha monte d’abord sur un rack de tapis, puis effectue un backflip parfait alors qu’elle roule et atterrit sur le sol avec un sourire aux lèvres.

Elle fait ensuite adorablement le signe de la victoire avec ses mains, suivi d’un signe de cœur et des doigts de cœur coréens alors que la chanson « Beggin » de Maneskin est jouée en arrière-plan. Disha était vêtue d’un t-shirt noir surdimensionné et d’un short de basket assorti. L’actrice a sous-titré la vidéo avec un emoji de poussin.

La vidéo de Disha a beaucoup impressionné, y compris Suzzane Khan qui a commenté « wowwww », avec des emojis fougueux et amoureux. Les fans ont également félicité Disha pour ses compétences. « Kadakkk », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « Waaoo… superb ». Un troisième utilisateur a écrit : « Belle personnalité », tandis qu’un quatrième a écrit : « Votre niveau de dévouement et la façon dont vous accordez de l’importance à la santé.

On dit que Disha Patani sort avec l’acteur Tiger Shroff. Les deux n’ont encore fait aucune annonce officielle à ce sujet, cependant, ils sont souvent repérés ensemble. En fait, Disha a passé son 28e anniversaire avec Tiger et sa sœur Krishna Shroff.

Krishna a récemment parlé de la relation entre Tiger et Disha et a déclaré qu’ils étaient toujours heureux l’un avec l’autre.

Krishna a déclaré à Times Now : « Chaque fois que nous sortons ensemble, c’est toujours des blagues et des rires. Il n’y a jamais de moment sérieux et de moment ennuyeux. Je pense que c’est cool, je suis heureux de voir mon frère qui a quelqu’un – un ami, le meilleur ami ou un ami proche ou comme ils veulent appeler leur relation. C’est cool de le voir heureux, de le voir pouvoir être lui-même autour de quelqu’un. Parce que dans son industrie c’est très rare, pouvoir avoir (quelqu’un) en dehors de votre famille. Et je pense que tant qu’il est heureux et elle est heureuse – ils rient toujours. Nous passons tous un bon moment ensemble. Je veux dire, c’est super. Je veux voir mon frère heureux à la fin de la journée. Comme tant qu’il est heureux, je suis heureux.

Sur le plan du travail, Disha a récemment été vue dans la star de Salman Khan « Radhe : Your Most Wanted Bhai ». Elle a également « Ek Villain Returns » avec John Abraham à venir, et sera vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor « KTina ».