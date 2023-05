Disha Patani met le feu à Internet en bikini noir sur une photo au bord de la piscine, la sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, réagit

Disha Patani continue de partager ses photos sexy et torrides sur ses réseaux sociaux. Le mardi 16 mai, l’actrice a de nouveau mis le feu à Internet en partageant une photo en bikini noir allongée au bord d’une piscine. L’actrice n’a rien écrit pour légender sa photo chaude et audacieuse.

Mouni Roy, qui est devenue la meilleure amie de Disha après qu’ils aient tous les deux participé à la tournée The Entertainers plus tôt cette année, a réagi à ses photos et a écrit « étourdissant », ajoutant plusieurs émojis de feu et des yeux remplis d’émojis de cœur. Disha est assez proche de Krishna Shroff, la sœur de son ex-petit ami présumé, Tiger Shroff, qui a commenté: « Bonne direction, je dois dire », avec un emoji riant.

Comme Tiger et Disha n’ont jamais officialisé leur relation, il a été rapporté en août de l’année dernière que les deux acteurs avaient rompu après six ans de leur relation présumée. Dans Koffee With Karan 7 en septembre 2022, Tiger a en quelque sorte confirmé les spéculations en déclarant qu’il était récemment devenu célibataire, sans prendre le nom de personne.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Disha sera vu aux côtés de Sidharth Malhotra dans l’acteur Yodha, qui met également en vedette Raashii Khanna. Le prochain film, produit par Karan Johar sous Dharma Productions, devrait sortir le 15 septembre, mais des rapports récents indiquent qu’il pourrait être reporté en raison de l’arrivée de Jawan de Shah Rukh Khan dans les salles le 7 septembre.

Elle fait également partie du très attendu film pan-indien de science-fiction de Nag Ashwin provisoirement intitulé Project K. L’artiste à gros budget, qui compte parmi les films indiens les plus coûteux jamais réalisés, met en vedette Deepika Padukone, Prabhas et Amitabh Bachchan dans les rôles principaux et devrait sortir dans les salles du monde entier le 12 janvier 2024.

