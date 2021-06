Disha Patani met Internet en feu avec sa dernière photo en bikini blanc

Disha Patani est connue pour mettre le feu à Internet de temps en temps avec ses photos de bikini. L’acteur s’entraîne régulièrement et a un corps assez tonique, et chaud aussi. Disha a une nouvelle fois fait monter la température sur son Instagram avec une toute nouvelle photo en bikini.

Sur la photo, on peut voir Disha jusqu’aux cuisses dans une eau bleue scintillante avec des palmiers en arrière-plan. L’actrice porte un bikini blanc et est belle et sensuelle dans son profil droit. Avec la combinaison parfaite de blanc, bleu et vert, la dernière photo de Disha donne de sérieux objectifs de vacances. Elle a partagé la publication avec un emoji soleil et loutre.

Hypnotisés par la photo de l’acteur de ‘Radhe’, ses fans ont laissé tomber des emojis de cœur et de feu dans la section des commentaires. « Hottisha est de retour », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « You beauty. »

Ce n’est pas la première fois que Disha affiche ses courbes sexy. Des bikinis imprimés aux monokinis en passant par les maillots de bain à découpes, Disha a su mettre en avant les tendances et inspirer les passionnées de mode et de fitness qui sont aussi des beach bums.

La semaine dernière, Disha a partagé une photo d’elle dans un bikini à imprimé léopard qui avait des fans affaiblis aux genoux.

Il y a quelques jours, Disha a été aperçue avec son petit ami Tiger Shroff alors qu’il pratiquait le football avec d’autres célébrités de Bollywood comme Ranbir Kapoor, Ibrahim Ali Khan et Arjun Kapoor. Même en tenue de sport, l’acteur était ravissant.

Sur le plan du travail, Disha a récemment été vue dans la star de Salman Khan « Radhe : Your Most Wanted Bhai ». Elle a également « Ek Villain Returns » avec John Abraham à venir, et sera vue dans le drame centré sur l’héroïne produit par Ekta Kapoor « KTina ».