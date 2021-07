Disha Patani fait tourner les têtes dans une couverture de danse audacieuse ‘Kiss Me More’, selon la rumeur, le beau Tiger Shroff réagit! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: La beauté de Bollywood Disha Patani s’est récemment rendue sur Instagram pour partager sa superbe chorégraphie sur la chanson « Kiss Me More » de la chanteuse pop américaine Doja Cat et c’est à couper le souffle ! Alors que les fans savaient que Disha avait un look de tueur et de grandes qualités d’actrice, cette vidéo a prouvé qu’elle était également une reine de la danse. Dans la vidéo, l’actrice porte un jogging blanc avec un haut court et un sweat-shirt, enfilant un look décontracté et très chaud.

Découvrez sa routine de danse super cool:

Alors que le beau-père de Disha, Tiger Shroff, a commenté la vidéo en disant: « C’est tellement cool », la mère de Tiger Ayesha et sa sœur Krishna ont également fait l’éloge de la vidéo. Le trio commente souvent les photos de Disha et elle semble partager une relation étroite avec la famille Shroff. L’actrice avait même fêté son anniversaire cette année avec Tiger Shroff et sa soeur Krishna Shroff.

Sur le plan du travail, Disha a été vue pour la dernière fois dans la star de Salman Khan « Radhe: Your Most Wanted Bhai », qui mettait également en vedette Jackie Shroff, le père de son petit ami, Tiger Shroff, et l’acteur Randeep Hooda dans des rôles importants. C’était la deuxième collaboration de Disha avec Salman. Elle avait déjà travaillé avec la superstar dans le film de 2019 « Bharat » qui avait également Katrina Kaif.

L’actrice sera prochainement vue dans le thriller ‘Ek Villain 2’ de Mohit Suri, aux côtés de Tara Sutaria, Arjun Kapoor et John Abraham.