« Disha Patani fait partie de la famille », selon la rumeur, le beau Aleksandar Alex Ilic réagit aux rumeurs de rencontres ; révèle pourquoi ils sont restés maman

La séparation présumée de Disha Patani et Tiger Shroff a fait beaucoup de nouvelles. Il a été dit que le couple avait démissionné en raison de problèmes qui ne pouvaient pas être résolus du tout. Aucun d’entre eux n’a rien dit au sujet de la rupture. En fait, même lorsqu’ils étaient ensemble, Disha Patani et Tiger Shroff n’ont jamais directement admis être en couple. Dernièrement, l’actrice de Malang a été vue avec le mannequin Aleksandar Alex Ilic, également connu comme un ami proche de Natasa Stankovic. Le modèle et l’entraîneur de fitness ont déclaré qu’ils connaissaient la vérité sur leur lien et qu’ils n’avaient pas jugé nécessaire de donner des éclaircissements à tout le monde.

Il a expliqué au Bombay Times pourquoi ils n’avaient pas clarifié les choses. Il a dit qu’il était bien conscient du jeu des devinettes mais a dit qu’ils connaissent la réalité et ne ressentent pas le besoin d’expliquer les choses. Il a dit qu’il ne comprenait pas la curiosité des gens. Aleksandar Alex Ilic aurait déclaré: “Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement laisser les autres vivre leur propre vie en paix? Nous rions simplement de ces histoires.” Eh bien, Disha Patani et sa relation avec Aditya Thackeray ont également fait l’objet d’un examen minutieux. L’amitié de l’actrice avec Tiger Shroff fait parler d’elle depuis leur premier clip, Befikra.

Aleksandar Alex Ilic a déclaré que Disha Patani, lui et deux autres mannequins partageaient un appartement lorsqu’ils débutaient à Mumbai. Il a dit qu’ils étaient devenus amis instantanément. Ils ont une grande passion pour le fitness et s’y attachent. Il a dit qu’ils faisaient de la gym et qu’ils mangeaient ensemble. Il a dit qu’ils étaient des amis proches. Le grand et beau mannequin a déclaré qu’elle était comme une famille pour lui. Il a déclaré au Bombay Times : “Dans ce domaine compétitif, chaque fois que nous nous sentions mal, nous étions là l’un pour l’autre.” Il est également de bons amis avec Krishna Shroff, la sœur de Tiger Shroff.