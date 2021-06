Disha Patani fait monter la température sur Instagram avec une photo de bikini rose sans bretelles avant son anniversaire

La star de ‘Radhe’ Disha Patani berce son corps tonique et n’hésite pas à l’afficher. Avant son anniversaire, l’acteur a partagé une photo de plage où elle grésille dans un bikini rose vif sans bretelles alors qu’elle est assise près de l’eau. La photo semble provenir de ses récentes vacances aux Maldives.

Sur la photo, on peut voir Disha en train de se baigner au soleil avec des mèches de cheveux lui caressant le visage. En arrière-plan, des palmiers, des chaises et des parasols se balancent et un ciel bleu clair. Sur la photo franche, Disha est vue assise seule sur la plage.

Elle a sous-titré la photo avec un emoji coeur rose. En seulement quatre heures, la photo a recueilli près de neuf lakh vues.

Les fans ont versé de l’amour et des éloges sur la photo de Disha dans la section des commentaires. Les fans ont laissé tomber des emojis cœur, feu et amour dans les commentaires. Sa sœur, Khushboo Patani a commenté : « Pinky ». La photo de plage est appréciée par le beau-père de Disha, Tiger Shroff, et sa sœur, Krishna Shroff.

Récemment, une plainte a été déposée contre Tiger et Disha pour avoir prétendument violé les normes de pandémie, a déclaré la police de Mumbai le 2 juin. maisons après 14 heures. C’est avant que les restrictions COVID-19 ne commencent à s’assouplir à Mumbai.