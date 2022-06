Disha Patani fait monter la température dans une robe moulante blanche sexy et partage des photos torrides

L’actrice de Bollywood Disha Patani a fait monter la température sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a déposé ses photos sexy dans une robe moulante blanche et chaude. Elle a hypnotisé tout le monde avec ses dernières photos.

Disha, qui est l’un des acteurs les plus en forme de Bollywood, s’est rendue sur Instagram et a partagé ses photos fascinantes avec ses fans. Plus de 1,2 million de personnes ont aimé sa photo et 7 000 personnes l’ont commentée. Disha est une utilisatrice passionnée des médias sociaux qui partage souvent ses photos sexy sur Instagram.





Plus tôt, à l’occasion de son 30e anniversaire le 13 juin, Disha a partagé des photos sur lesquelles on la voyait portant un soutien-gorge noir et un pantalon rouge alors qu’elle cliquait sur son selfie dans le miroir. La troisième photo est celle d’une belle rose rose que l’actrice a gardée sur ses genoux.





Mais c’est la deuxième photo qui a cassé Internet. L’actrice, qui a fait ses débuts à Bollywood avec MS Dhoni: The Untold Story face à Sushant Singh Rajput, peut être vue en train de cliquer sur son selfie miroir dans un bikini rouge grésillant. La section des commentaires sous sa photo est remplie de cœurs rouges et d’emojis de feu.

Parlant des projets à venir de Disha, elle sera vue dans deux films passionnants plus tard cette année. Le premier est la franchise d’action Yodha de Dharma Productions et le second est la suite spirituelle de Mohit Suri de son propre film Ek Villain de 2014, intitulé Ek Villain Returns. Le premier arrive dans les salles de cinéma le 11 novembre, tandis que le second sortira en salles le 29 juillet.

LIRE | Disha Patani rejoint Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan avec Project K

Outre les deux films ci-dessus, Disha a également été signé pour le film de science-fiction à gros budget provisoirement intitulé Project K. L’un des projets les plus attendus, le réalisateur de Nag Ashwin met en vedette certains des plus grands noms du cinéma indien, notamment Amitabh Bachchan, Deepika Padukone et Prabhas.