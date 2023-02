Disha Patani fait monter la température dans une mini-robe violette sexy, les internautes disent “Tiger Shroff pe afsos aa raha hai”

Disha Patani est l’une des actrices les plus attrayantes et les plus séduisantes de l’industrie cinématographique hindi. Elle continue de partager ses photos chaudes et audacieuses sur ses réseaux sociaux, qui deviennent virales en quelques minutes. Disha a une fois de plus cassé Internet avec ses dernières photos sur Instagram dans lesquelles on la voit dans une mini robe de couleur violette.

Les internautes ont fait l’éloge de Disha dans la section des commentaires, laissant tomber des cœurs et des emojis de feu. Certains ont même partagé des réactions amusantes lorsqu’un utilisateur a écrit : “Tiger Shroff pe afsos aa raha hai (Je me sens mal pour Tiger Shroff)”, tandis qu’un autre commentaire disait : “Tiger Shroff a quitté le chat”.

Comme Tiger et Disha n’ont jamais officialisé leur relation, la rumeur courait en août de l’année dernière que les deux acteurs. qui ont joué ensemble dans Baaghi 2, ont rompu après six ans de leur relation présumée. Dans l’épisode Koffee With Karan 7 diffusé sur Disney + Hotstar en septembre 2022, Tiger a en quelque sorte confirmé les spéculations en déclarant qu’il était récemment devenu célibataire, sans prendre le nom de personne.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Disha sera bientôt vue aux côtés de Sidharth Malhotra dans l’actioner Yodha. Produit par Karan Johar sous Dharma Productions, la nouvelle date de sortie du film a été récemment annoncée au 7 juillet de l’année prochaine. Raashii Khanna joue le rôle de la deuxième femme principale du prochain film.

Elle fait également partie du très attendu film pan-indien de science-fiction de Nag Ashwin provisoirement intitulé Project K. L’artiste à gros budget, qui compte parmi les films indiens les plus coûteux jamais réalisés, met en vedette Deepika Padukone, Prabhas et Amitabh Bachchan dans les premiers rôles.

LIRE | Rencontrez Khushboo Patani, la sœur de l’actrice Disha Patani qui est lieutenant dans l’armée indienne