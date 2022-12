Disha Patani fait monter la température aux Maldives et semble brûlante en bikini rose

L’actrice de Bollywood Disha Patani, connue comme un bébé de plage, est l’une des célébrités les plus chaudes du pays. Elle laisse souvent tomber ses photos sexy et chaudes sur les réseaux sociaux et brûle Internet. Ses récentes photos des Maldives sont devenues virales.

Lundi, Disha a déposé ses photos sexy en bikini rose et a fait monter la température. La sœur de Tiger Shroff, Ayesha Shroff, a également réagi à ses photos torrides. Elle a écrit: “Sooooo cuuuute.” L’un de ses fans a écrit: “J’aimerais que le clavier ait suffisamment de lettres pour vous définir.” Le second a dit : « Aaj sapin tigre gya kam se ». Le troisième a dit: “Fille super mignonne très belle très gentille gzb à la recherche d’une fille super mignonne très belle très gentille.”





Pendant ce temps, Disha Patani fait l’actualité depuis un certain temps maintenant à cause de rumeurs selon lesquelles elle et Tiger Shroff auraient rompu. Elle est restée silencieuse à ce sujet, mais sa dernière observation avec son petit ami présumé, Aleksandar Alex Ilic, a mis de l’huile sur le feu. Aleksandar a évoqué les rumeurs entourant leur relation dans une récente interview, affirmant qu’eux seuls sont au courant de la réalité.

En s’adressant à un portail d’informations, Aleksandar, d’origine serbe, a déclaré qu’il ne sortait pas avec Disha, mais qu’il était un ami proche d’elle. En 2015, ils vivaient dans le même appartement. En parlant à Bombay Times, « Disha a été comme une famille pour moi. Dans ce domaine compétitif, chaque fois que nous nous sommes sentis faibles, nous avons été là l’un pour l’autre. «Je vois comment ce jeu de devinettes dure depuis quelques semaines. Le fait est que nous connaissons la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de deviner ce qui se passe ? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement laisser les autres vivre leur propre vie en paix ? Nous rions juste de ces histoires.

Lors de sa rupture avec Tiger, il a déclaré: “Je ne suis personne pour commenter quelqu’un d’autre. Eh bien, je suis proche des deux, et oui, nous traînons ensemble.

